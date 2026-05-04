serie a

Hrvatski veznjak odigrao cijelu utakmicu u pobjedi

M.Š

04.05.2026 u 20:46

Toma Bašić Lazio
Toma Bašić Lazio Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI / EPA
Hrvatski veznjak Toma Bašić odigrao je čitav susret za Lazio u 2-1 gostujućoj pobjedi protiv Cremonesea u susretu 35. kola talijanskog prvenstva.

Bonazzoli (29) je doveo domaćeg davljenika u prednost, ali su Isaksen (53) i Noslin (90+2) u nastavku kreirali preokret. Bašić je imao doprinos od 63 dodavanja (od čega tri duga), dva osvojena duela i jedno presijecanje. To je bio njegov 4. start u nizu.

Lazio je ovom pobjedom skočio na osmo mjesto sa 51 bodom, dok je Cremonese ostao 18. sa 28, četiri manje od 17. Leccea koji drži zadnje mjesto koje osigurava ostanak.

Inter je osigurao naslov prvaka tri kola prije kraja sa 12 bodova više od drugog Napolija.

