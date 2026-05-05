Nove loše vijesti oko stanja Luke Dončića: Ne zna se kada će se vratiti

Luka Dončić neće igrati ni u prvoj utakmici drugog kruga doigravanja protiv Oklahoma City Thundera, potvrdili su Los Angeles Lakersi.
Slovenski superstar još se oporavlja od istegnuća zadnje lože drugog stupnja, ozljede zbog koje je propustio završnih šest utakmica regularne sezone, ali i kompletnu seriju prvog kruga protiv Houston Rocketsa.
Njegov povratak tijekom serije protiv Thundera zasad je pod velikim upitnikom. Lakersima posebno ne ide u prilog ni to što je njegov izostanak potvrđen dan prije utakmice, što ne sugerira da je povratak na parket blizu.
ESPN-ov novinar i poznati NBA insajder Shams Charania objavio je u nedjelju kako Dončićev oporavak 'teče sporo' te da se slovenski košarkaš još nije vratio treninzima s punim kontaktom.
Thunder je puno veći izazov
Prema istom izvještaju, Dončićev status i dalje se procjenjuje iz tjedna u tjedan. Trener Lakersa JJ Redick također nije mogao ponuditi konkretnije informacije.
'Nemam nikakvih novosti o Luki', kratko je poručio Redick.
Lakersi će tako u prvu utakmicu, a vrlo moguće i u nastavak serije, ući bez svog najboljeg igrača. Dončić je ove sezone bio prvi strijelac lige s prosjekom od 33.5 poena po utakmici, uz 8.3 asistencije, 7.7 skokova i 1.6 ukradenih lopti.
Bez njega će Lakersi imati iznimno težak zadatak protiv Oklahome, momčadi koja je i u punom sastavu zahtjevan protivnik, a bez Dončićeve napadačke produkcije taj izazov postaje još veći.