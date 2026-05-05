Nove loše vijesti oko stanja Luke Dončića: Ne zna se kada će se vratiti

Slovenski superstar još se oporavlja od istegnuća zadnje lože drugog stupnja, ozljede zbog koje je propustio završnih šest utakmica regularne sezone, ali i kompletnu seriju prvog kruga protiv Houston Rocketsa.

Njegov povratak tijekom serije protiv Thundera zasad je pod velikim upitnikom. Lakersima posebno ne ide u prilog ni to što je njegov izostanak potvrđen dan prije utakmice, što ne sugerira da je povratak na parket blizu.

ESPN-ov novinar i poznati NBA insajder Shams Charania objavio je u nedjelju kako Dončićev oporavak 'teče sporo' te da se slovenski košarkaš još nije vratio treninzima s punim kontaktom.

Thunder je puno veći izazov

Prema istom izvještaju, Dončićev status i dalje se procjenjuje iz tjedna u tjedan. Trener Lakersa JJ Redick također nije mogao ponuditi konkretnije informacije.

'Nemam nikakvih novosti o Luki', kratko je poručio Redick.

Lakersi će tako u prvu utakmicu, a vrlo moguće i u nastavak serije, ući bez svog najboljeg igrača. Dončić je ove sezone bio prvi strijelac lige s prosjekom od 33.5 poena po utakmici, uz 8.3 asistencije, 7.7 skokova i 1.6 ukradenih lopti.

Bez njega će Lakersi imati iznimno težak zadatak protiv Oklahome, momčadi koja je i u punom sastavu zahtjevan protivnik, a bez Dončićeve napadačke produkcije taj izazov postaje još veći.