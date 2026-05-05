Lokomotiva prodala talentiranog beka u Serie A

Talentirani hrvatski lijevi bek Franko Hećimović karijeru će nastaviti graditi u Italiji. Mladi nogometaš Lokomotive potpisao je trogodišnji profesionalni ugovor s Genovom, klubom koji mu je predstavio jasan razvojni plan - skupljanje minutaže u Primaveri te redovite treninge s prvom momčadi, koja se natječe u Serie A, piše Germanijak .

Posao je finaliziran u ponedjeljak, a Hećimović bi se na sjever Italije trebao preseliti početkom sljedeće sezone. Hećimović je ove sezone bio standardan na poziciji lijevog beka u kadetskoj momčadi Lokomotive, koja se trenutačno nalazi na petom mjestu prvenstvene ljestvice, s dvadesetak bodova zaostatka za vodećim Dinamom.

Mladi nogometaš u veljači je napunio 17 godina, a rođen je u Požegi, odakle je stigao na zagrebačku Kajzericu. Sada je pred njim novi veliki korak - odlazak u talijanski nogomet i razvoj u sustavu kluba iz Serie A. Koliko će Lokomotiva zaraditi, za sada nije poznato.