Nevjerojatni Sinner nastavlja dominirati: Razbio je Zvereva u finalu Madrida

Za samo 25 minuta Sinner je dobio prvi set u kojem je gromovito otvorio nadmetanje s njemačkim igračem i u kojem je poveo 5:0. Očekivala se možda bolja igra Zvereva nakon prve dionice, ali vrlo brzo je sve palo u vodu po Nijemca i u drugom setu.

Kod 1:1 je Sinner ponovno oduzeo servis suparniku, potom poveo 3:1 i sve do kraja meča nije napravio krivi korak. Sinner je deveti put u nizu dobio Zvereva, a ukupno je 24-godišnji Talijan poboljšao omjer na 10-4 u međusobnim susretima.

Postao je Sinner prvi tenisač u povijesti koji je osvojio pet Masters 1000 turnira u nizu. Talijan je taj niz počeo u Parizu krajem prošle godine, dok je u 2026. osvajao Indian Wells, Miami i Monte Carlo prije nego li je po prvi puta u karijeri trijumfirao u Madridu. Zanimljivo da je na prethodna ta četiri turnira Masters 1000 serije Sinner uvijek pobjeđivao Zvereva u polufinalnim dvobojima. Ovaj put ga je nadjačao u finalu.

Zverev ostaje na dvije madridske titule, na ovom je turniru 29-godišnji Nijemac slavio 2018. i 2021. godine. Sinner je osvojio 28. ATP turnir u karijeri, kao i četvrti ove godine. Pobjedom ove nedjelje je barem jednom osvojio sve Masters 1000 turnire u godini osim onoga u Rimu gdje će uskoro igrati. Zverev je ostao na 24 titule u karijeri.