ČUDNA SITUACIJA

Mladom Hrvatu nakon debija za Bayern zabranjen intervju: Evo o čemu se radi

N.M.

21.03.2026 u 10:04

Filip Pavić
Filip Pavić Izvor: Profimedia / Autor: Marco Steinbrenner / DeFodi Images / Profimedia
Veliki talent Bayerna Filip Pavić ispisao je povijest kluba nakon što je debitirao za bavarskog velikana u Ligi prvaka. Sa 16 godina, jednim mjesecom i 27 dana postao je treći najmlađi igrač u povijesti elitnog europskog natjecanja.

Ipak, svoj veliki trenutak nije mogao odmah podijeliti s javnošću. Razlog je neobičan, ali vrlo jasan - prema njemačkom zakonu maloljetnici ne smiju raditi nakon 23 sata. Budući da je Pavić iz svlačionice izašao gotovo pola sata kasnije, nije smio stati pred kamere i dati izjavu jer bi se to smatralo radnom obvezom.

Mladi nogometaš ušao je u igru u 72. minuti, kada je zamijenio hrvatskog reprezentativca Josipa Stanišića. Prema Transfermarktu njegova je vrijednost procijenjena na milijun eura, što samo potvrđuje koliko se u Münchenu ozbiljno računa na njegov razvoj.

Pavić je rođen u Njemačkoj i trenutačno nastupa za mlađe reprezentativne selekcije te zemlje. No kako su mu roditelji Hrvati, ima pravo nastupa i za hrvatsku reprezentaciju, što će zasigurno dodatno zainteresirati domaću nogometnu javnost.

