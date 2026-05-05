Američka legenda obrijala Ibrahimovićevu glavu: 'Oklada je oklada'

S.Š.

05.05.2026 u 18:21

Zlatan Ibrahimović Izvor: EPA / Autor: ROBERTO BREGANI
Tom Brady (48) i Zlatan Ibrahimović (44) izazvali su veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što su objavljene neobične fotografije koje su odmah pokrenule lavinu komentara.

Na njima Brady, legendarni igrač američkog nogometa, pozira s mašinicom za šišanje u ruci, dok ispred njega sjedi Ibrahimović s napola obrijanom glavom. Fotografije je podijelio sam Zlatan, uz zagonetnu poruku:

'Oklada je oklada', napisao je Ibrahimović i dodatno podgrijao nagađanja o svom novom imidžu.

Nije riječ o stvarnoj promjeni izgleda

Ipak, fanovi mogu odahnuti - nije riječ o stvarnoj promjeni Zlatanova izgleda. Cijela scena dio je reklame za Fox Sports, za koji će Ibrahimović raditi kao stručni komentator tijekom predstojećeg Svjetskog prvenstva.

U promotivnom videu Brady i Ibrahimović vode kratak, duhovit dijalog dok mu legenda američkog sporta 'sređuje' frizuru.

'Rekao sam da ćemo pobijediti', poručuje Brady, aludirajući na šanse SAD-a.

'Zlatan je i dalje zgodan', odgovara Ibrahimović u svom prepoznatljivom stilu.

'Nije', uzvraća Brady.

Oklada koja je postala hit

Cijela scena dio je zamišljene opklade i marketinške priče u kojoj se poigravaju idejom da bi Sjedinjene Američke Države mogle osvojiti Svjetsko prvenstvo, pa čak i svladati Brazil u finalu.

Fotografije su vrlo brzo postale viralne, ponajprije zbog Zlatanova prepoznatljivog smisla za humor i Bradyjeve neočekivane uloge u cijeloj priči.

