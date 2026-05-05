Američka legenda obrijala Ibrahimovićevu glavu: 'Oklada je oklada'

Na njima Brady, legendarni igrač američkog nogometa, pozira s mašinicom za šišanje u ruci, dok ispred njega sjedi Ibrahimović s napola obrijanom glavom. Fotografije je podijelio sam Zlatan, uz zagonetnu poruku:

'Oklada je oklada', napisao je Ibrahimović i dodatno podgrijao nagađanja o svom novom imidžu.

Nije riječ o stvarnoj promjeni izgleda

Ipak, fanovi mogu odahnuti - nije riječ o stvarnoj promjeni Zlatanova izgleda. Cijela scena dio je reklame za Fox Sports, za koji će Ibrahimović raditi kao stručni komentator tijekom predstojećeg Svjetskog prvenstva.

U promotivnom videu Brady i Ibrahimović vode kratak, duhovit dijalog dok mu legenda američkog sporta 'sređuje' frizuru.

'Rekao sam da ćemo pobijediti', poručuje Brady, aludirajući na šanse SAD-a.

'Zlatan je i dalje zgodan', odgovara Ibrahimović u svom prepoznatljivom stilu.

'Nije', uzvraća Brady.