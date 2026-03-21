Tudor najavio utakmicu sezone: 'Moramo nastaviti pozitivno'

Tudor je istaknuo da, uz već poznate izostanke, nema novih problema s ozljedama. Osvrnuo se i na Doma Solankea.

'Solanke nije trenirao, ali vjerujemo da će se sutra priključiti momčadi i biti spreman. Ima manjih problema s kukom, no trebao bi biti u redu', rekao je.

Govoreći o igračima koji su duže izvan pogona, Tudor je ponudio optimistične vijesti. Prema njegovim riječima, Mohammed Kudus napreduje vrlo dobro i već lagano radi s loptom, a slična je situacija i s Rodrigom Bentancurom te Jamesom Maddisonom. Dodao je kako se u klubu nadaju da bi liječnički tim u nadolazećim tjednima mogao donijeti još pokoju dobru vijest, što bi bilo vrlo važno za završnicu sezone.

Potvrdio je i da postoji mogućnost da se Maddison vrati prije kraja natjecateljske godine.

'Maddison već radi zanimljive stvari s loptom, a vidio sam ga i u sprintu. Djeluje pozitivno', kazao je Tudor, uz napomenu da za Dejana Kulusevskog zasad nema novih informacija.

Što očekuje od Nottingham Foresta

Na pitanje vidi li prednost u tome što je Forest u četvrtak igrao zahtjevnu utakmicu Europa lige, koja je završila raspucavanjem jedanaesteraca, Tudor nije ostavio prostor dvojbama.

'Ne mislim da je to prednost. Njihov trener dobro je rasporedio minutažu i igrači koji su krenuli od početka nisu ostali na terenu dulje od 60 minuta. U tom smislu ne očekujem nikakvu korist za nas', objasnio je.

Tottenham je ove sezone među najboljim momčadima lige po broju pogodaka nakon kornera, dok je Forest pri vrhu po broju golova koje prima iz prekida. Tudor je pritom naglasio koliko su takve situacije važne, ali i upozorio da se utakmice ne dobivaju samo na taj način.

'Prekidi su uvijek važni. Kad pogledate tu statistiku, ispada kao da samo trebamo izboriti korner i riješiti susret. Ali, naravno, nije sve u tome. Utakmica traje dugo i prolazi kroz više faza. Morate biti maksimalno koncentrirani od prve do posljednje sekunde. Jako ih poštujemo jer imaju igrače koji nam mogu stvoriti probleme, ali naš fokus mora biti na nama - da igramo s vjerom u sebe, hrabro i ponizno', poručio je.

Atmosfera s navijačima i doprinos pojedinaca

Tudor se osvrnuo i na snažno zajedništvo s navijačima nakon utakmice protiv Atletico Madrida, istaknuvši da je riječ o posebnom osjećaju koji se rijetko doživi.

'Bilo je zaista predivno. Kao što sam rekao i poslije utakmice, osjetilo se pravo zajedništvo s navijačima. To je bio poseban osjećaj. Rijetko sam doživio takvo zadovoljstvo - ne samo zbog toga što smo bili dobri na terenu, nego zato što smo to podijelili s njima. Bilo je stvarno lijepo. Sad moramo nastaviti zajedno u ovom pozitivnom trenutku', istaknuo je.

Posebno je pohvalio i nastup Xavija, naglasivši da dodatni poticaj nije bio potreban jer je igrač sam pokazao pravi pristup.

'Nisam ga morao posebno motivirati. On je sam bio spreman, imao je pravi stav i mentalitet. Kad je takav, njegova kvaliteta dolazi do izražaja. To mi je bilo doista lijepo iznenađenje. Drago mi je da smo u njemu dobili važan adut za utakmice do kraja sezone', rekao je.