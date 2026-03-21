Dinamo ide prema naslovu prvaka: Danas će u Maksimiru biti manje od pet tisuća ljudi

A.H.

21.03.2026 u 09:38

Navijači Dinama Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL
Dinamo danas od 17:15 u ulozi gosta na Maksimiru igra protiv Lokomotive.

Od 17:15 (MAXSport 1), Dinamo u 27. kolu SuperSport HNL-a traži nastavak pozitivnog niza i potvrdu deset bodova prednosti ispred Hajduka koji trenutačno drži drugo mjesto.

Iako je Dinamo danas formalno gost, utakmica se zbog gradnje stadiona u Kranjčevićevoj igra na Maksimiru. Ono što će razočarati ljubitelje Dinama je, prema trenutačnim podatcima mizerna posjeta.

Naime, prema podatcima sa stranice Ulaznice.hr, ujutro je prodano oko tri tisuće ulaznica za susret Lokomotive i Dinama. S obzirom da se tradicionalno na dan utakmice proda najviše ulaznica, ta brojka bi trebala nešto narasti, ali bilo bi pravo iznenađenje da u Maksimiru bude puno više od pet tisuća gledatelja.

S obzirom na to da Dinamo deset kola prije kraja ima deset bodova prednosti ispred Hajduka, očekivalo se da će zagrebačka publika to nagraditi posjetom. Ipak, čini se da to barem na današnjem susretu neće biti slučaj.

Od dolaska nove garniture u klub, Dinamo je doživio značajan skok u prodaji ulaznica i broju navijača na tribinama. Na današnjoj utakmici to se neće pokazati.

