Marin Pongračić odigrao cijelu utakmicu u važnoj pobjedi

U prvom poluvremena gosti su iz Firence stekli dva gola prednosti. Prvo je Parisi lijepo provukao loptu kroz noge suparničkog vratara za 1-0, dok je sedam minuta kasnije, nakon vrlo lijepe asistencije Gosensa, za 2-0 zabio Piccoli.

Na startu drugog dijela, u 49. minuti, odličan je pogodak postigao Dodo. Povukao je loptu iz svoje polovice terena. U trku se riješio jednog suparničkog igrača, potom je varkom u prazno poslao još dvojicu i zabio za 3-0.

Zaigrao je tada Cremonese bolje te je smanjio u 57. golom Okerekea, ali i definitivno je pobjeda Fiorentine potvrđena kada je Gudmundsson u 70. minuti pogodio za 4-1. Za goste je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Marin Pongračić.

Fiorentina je stigla na 16. mjesto na ljestvici, dok je Cremonese sada dvije pozicije ispod večerašnjeg suparnika.