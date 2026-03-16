Marin Pongračić odigrao cijelu utakmicu u važnoj pobjedi

M.Š / HINA

16.03.2026 u 22:48

Izvor: EPA / Autor: CLAUDIO GIOVANNINI
U posljednjoj utakmici 29. kola talijanske Serie A nogometaši Fiorentine ostvarili su vrlo važnu pobjedu, u gostima su s uvjerljivih 4-1 nadigrali Cremonese.

U prvom poluvremena gosti su iz Firence stekli dva gola prednosti. Prvo je Parisi lijepo provukao loptu kroz noge suparničkog vratara za 1-0, dok je sedam minuta kasnije, nakon vrlo lijepe asistencije Gosensa, za 2-0 zabio Piccoli.

Na startu drugog dijela, u 49. minuti, odličan je pogodak postigao Dodo. Povukao je loptu iz svoje polovice terena. U trku se riješio jednog suparničkog igrača, potom je varkom u prazno poslao još dvojicu i zabio za 3-0.

Zaigrao je tada Cremonese bolje te je smanjio u 57. golom Okerekea, ali i definitivno je pobjeda Fiorentine potvrđena kada je Gudmundsson u 70. minuti pogodio za 4-1. Za goste je cijelu utakmicu odigrao hrvatski reprezentativac Marin Pongračić.

Fiorentina je stigla na 16. mjesto na ljestvici, dok je Cremonese sada dvije pozicije ispod večerašnjeg suparnika.

brazil u šoku

Ancelotti šokirao Brazilce popisom za Hrvatsku, Ronaldinho prvi digao glas: Evo što mu je poručio
kakav sastav

Pravi Ronaldo izabrao idealnih 11 svih vremena: Teško je složiti moćniju momčad od ove
SAMO ZA TPORTAL

Bivše Hajdučko srce o potezu Garcije, a otkrio nam je i hoće li Livaja potpisati novi ugovor

