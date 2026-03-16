'On je čovjek koji ima plan za apsolutno sve. Nije tu da bi preuzeo nešto od Sopića'

Klub s Opus Arene u borbi je za ostanak i činilo se kao da ništa ne može promijeniti tu činjenicu. Pokušavalo se sa Simonom Rožmanom i Željkom Sopićem , no baš ništa nije uspjelo.

Sada je na goreću poziciju došao Tomislav Radotić i, čini se, donio prijeko potrebnu stabilnost. Osijek je konačno krenuo osvajati bodove i odvajati se od dna.

Radotić je tako zahvalio samo riječi hvale u emisiji Totalni nogomet. MAXSportov komentator Andrija Cmrečnjak o njemu je rekao sljedeće:

'Tomislav Radotić - oduševio me. Nakon utakmice u razgovoru se vidi da više nije pomoćnik. Znate o čemu pričam, često se dogodi kada pomoćnik preuzme glavnu ulogu još uvijek iz njega izvire energije pomoćnika, da se nije još prebacio. Radotić jest. On je nakon utakmice analizirao Goricu, Jurišića na stoperu, otvaranju igre, 1. i 3. zonu... Ovo je čovjek koji ima razrađen plan za apsolutno sve. On nije tu da bi preuzeo nešto od Sopića, on je čovjek s vizijom i planom koji zna što radi. Od prve sekunde je čekao kao zapeta puška svoju priliku i sada ima sedam od mogućih devet bodova i nema primljeni gol.'