majstorije

Pogledajte hommage Marku Livaji: Ovo je briljantno... Toliko lagano

M.Š

16.03.2026 u 22:07

Marko Livaja NK Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U nedjelju je Marko Livaja zabio prvi gol u 2:1 pobjedi Hajduka protiv Lokomotive. Bio mu je to 100. gol u dresu Bijelih te se tako još jednom upisao u povijest kluba s Poljuda

Službena statistika Hajduka nakon utakmice pokazuje da je do te brojke došao u 194 nastupa, uz čak 59 asistencija.

Brojke najbolje otkrivaju koliko Livaja znači Hajduku. U prosjeku zabija više od pola gola po utakmici, a uz golove godinama nosi i kreativni dio igre momčadi. Nije riječ samo o napadaču koji završava akcije, nego o igraču oko kojeg se gradi cijela ofenziva.

Posebnu težinu njegovu učinku daje kontinuitet. Livaja je triput bio najbolji strijelac SuperSport HNL-a, a posljednje priznanje osvojio je za sezonu 2024./'25., kada je zabio 19 golova. Time je dodatno potvrdio status jednog od najdominantnijih napadača moderne ere hrvatskog prvenstva.

Tome u čast, složena je kompilacija njegovih najboljih golova. U MAXSportovoj emisiji Totalni nogomet prikazan je videozapis onih najboljih. Sve je počelo slobodnjakom protiv Zagreba, majstorijom protiv Lokosa, nastavilo se golom iz mrtvog kuta protiv Osijeka pa škaricama protiv Šibenika... Ukratko, Livajini sažeci izgledaju nestvarno. Ispod se možete uvjeriti sami.

Livajini golovi Totalni nogomet Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
