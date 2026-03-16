Ancelotti bez okolišanja objasnio zašto nije zvao jednu od najvećih brazilskih zvijezda

Brazil će prvo igrati protiv Francuske u Bostonu 26. ožujka, dok je 31. ožujka u Orlandu na programu ogled protiv Hrvatske. Bit će to repriza četvrtfinala s posljednjeg Svjetskog prvenstva kada je Hrvatska slavila nakon jedanaesteraca.

Hrvatska će obje svoje utakmice odraditi u Orlandu, a prije Brazila sastav kojeg vodi izbornik Zlatko Dalić sučelit će se s Kolumbijom 26. ožujka.

Premda je legendarni brazilski nogometaš Neymar bio na širem popisu Ancelottija, talijanski stručnjak ga nije uvrstio u momčad za američku turneju. Jedan od razloga je i taj što Neymar nije posve fizički spreman.

Neymar se bori s povratkom nakon teške ozljede križnih ligamenata iz 2023. godine, a njegova forma i ritam utakmica u Santosu često su predmet rasprava. Posljednja vijest iz Brazila kaže da se suočava s nedostatkom kontinuiteta i da je propustio važnu utakmicu uoči reprezentativnog okupljanja, što dodatno pojačava dvojbe oko njegova statusa u momčadi.

'Neymar možda ide na Svjetsko prvenstvo, ali možda i ne. Ako nije 100 posto spreman, neće biti tamo. Ako uspije doći do 100 posto, možda će biti pozvan', kazao je Ancelotti i dodao:

'Trenutačno nije. Kao što sam rekao, konačni popis tek dolazi. Neymar mora nastaviti raditi, igrati, pokazivati svoje kvalitete i ostati u dobroj fizičkoj formi.'

Na popisu nema niti ozlijeđenog igrača madridskog Reala Rodryga.

Brazil za američku turneju ovog ožujka:

Vratari: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr), Ederson (Fenerbahce)

Braniči: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhaes (Arsenal), Ibanez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG), Wesley (Roma)

Vezni igrači: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad), Gabriel Sara (Galarasaray)

Napadači: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Joao Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth), Vinicius Junior (Real Madrid)