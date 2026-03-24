Legendarni Romario nekoliko dana prije Hrvatske bez milosti prema Ancelottiju: 'Ne možete to napraviti Brazilu'

S.Č.

24.03.2026 u 22:13

Carlo Ancelotti
Carlo Ancelotti Izvor: EPA / Autor: Antonio Lacerda
Uoči dvoboja s Hrvatskom, u Brazilu se zahuktava rasprava koja bi mogla dodatno uzdrmati atmosferu oko reprezentacije - a u središtu svega našao se Carlo Ancelotti.

I to zbog kritike koja dolazi od čovjeka čija riječ u Brazilu ima gotovo kultni status.

Romario, legendarni napadač i svjetski prvak iz 1994., ponovno je podigao buru izjavom koja neće dobro sjesti aktualnom izborniku. U domovini uživa status nogometne ikone, autoriteta koji nadilazi i najveća imena poput Pelea i Ronalda, a kada on progovori - Brazil sluša.

Ovoga puta, nije birao riječi.

Oštro je reagirao na Ancelottijevu odluku da izostavi Neymara s popisa, poručivši kako si Brazil to jednostavno ne može priuštiti uoči Svjetskog prvenstva.

'Takva zvijezda jednostavno mora igrati. Reprezentacija je mjesto za najbolje i najtalentiranije. Pripreme za Svjetsko prvenstvo traju mjesec dana, što je dovoljno da se igrač oporavi, uhvati ritam i poveže s momčadi', rekao je Romario.

Njegova poruka je jasna - talent mora biti iznad svega.

'Svi to znaju, ali treba ponavljati: bolje je imati igrača poput Neymara, čak i kada nije 100 posto spreman, nego bilo koga drugog', dodao je.

Romario ne skriva što misli o aktualnoj situaciji.

'Talent se ne smije rasipati. Trener si ne može dopustiti da ostane bez takvog igrača. Nadam se da ću ga vidjeti na terenu kako dokazuje da zaslužuje mjesto i da će pomoći Brazilu da osvoji šesti naslov svjetskog prvaka', poručio je.

Na kraju je poslao i izravnu poruku izborniku.

'Podržavam Neymara, ali poruka je jasna - obratite pažnju, gospodine izbornice!'

Ovakav istup dodatno pojačava pritisak na Ancelottija u osjetljivom trenutku, dok Brazil traži formu uoči velikih izazova - među kojima je i nadolazeći dvoboj s Hrvatskom.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

nameću se kao opcija

nameću se kao opcija

Dalić ima nova oružja za SP: Do jučer su bili gotovo otpisani
kraj jedne ere

kraj jedne ere

Kraj ere i odmah bomba: Već se zna tko dolazi umjesto Salaha za 200 milijuna eura

