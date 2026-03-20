Kakva majstorija! Pogledajte novi sjajan gol bivšeg igrača Dinama u 1. NL

Ivan Šaranić u posljednje vrijeme briljira u dresu Sesveta.

Tu formu nastavio je i u 14. minuti 23. kola SuperSport 1. NL. Šaranić je tada pobjegao obrani Orijenta, sjajnim lažnjakom prevario vratara Baždarića i pogodio za 1:0.

Šaraniću je to osmi pogodak ove sezone, a zanimljivo da mu je sedam od tih osam pogodaka stiglo u posljednjih devet utakmica. Neki od njih bili su stvarno sjajni, a današnji nije bio ništa lošiji.

Sesvete - Orijent (1:0, Šaranić) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport