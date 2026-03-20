NEZAUSTAVLJIV JE

Kakva majstorija! Pogledajte novi sjajan gol bivšeg igrača Dinama u 1. NL

N.M.

20.03.2026 u 16:04

Gol Šaranića Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Ivan Šaranić u posljednje vrijeme briljira u dresu Sesveta.

Tu formu nastavio je i u 14. minuti 23. kola SuperSport 1. NL. Šaranić je tada pobjegao obrani Orijenta, sjajnim lažnjakom prevario vratara Baždarića i pogodio za 1:0.

Šaraniću je to osmi pogodak ove sezone, a zanimljivo da mu je sedam od tih osam pogodaka stiglo u posljednjih devet utakmica. Neki od njih bili su stvarno sjajni, a današnji nije bio ništa lošiji.

Sesvete - Orijent (1:0, Šaranić) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport

Šaranić je karijeru započeo u mlađim kategorijama Dinama kroz koje se nikada nije nametnuo u prvoj momčadi. Formu je tražio kroz posudbe u slovenskom Bravu, Dugopolju i Varaždinu prije nego što je otišao u Al Bataeh. U ljeto 2025. se vratio u Sesvete gdje igra u sve boljoj formi.

