Evo što najjači engleski mediji pišu nakon kiksa Cityja koji bi mogao donijeti naslov Arsenalu nakon 22 godine

S.Č.

05.05.2026 u 00:17

Everton - City
Everton - City Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Yates / imago sportfotodienst / Profimedia
Manchester City izvukao je bod u 97. minuti na gostovanju kod Evertona, no engleski mediji nakon ludih 3:3 gotovo su jednoglasni: Momčad Pepa Guardiole napravila je veliki kiks i otvorila Arsenalu vrata prvog naslova prvaka Engleske nakon 2004. godine.

City je vodio, pa se raspao, pa se na kraju spasio. Jeremy Doku donio je prednost u završnici prvog dijela, Everton je u nastavku okrenuo na 3:1, a Građani su se vratili preko Erlinga Haalanda i ponovno Dokua u sudačkoj nadoknadi. No u kontekstu borbe za naslov - taj bod zvuči kao poraz.

'Arsenal sada kontrolira utrku za naslov'

Sky Sports bez okolišanja piše: 'Doku je zabio izjednačujući gol u 97. minuti, ali City je nakon raspada darovao Arsenalu prednost u utrci za naslov.' U nastavku dodaju kako je utakmica na Goodisonu 'stavila Arsenal u kontrolu utrke', uz jasan zaključak: Tri pobjede do kraja mogle bi biti dovoljne za naslov koji Topnici čekaju više od dva desetljeća.

Sličan ton ima i The Guardian, koji ističe da je City 'divljim remijem prepustio inicijativu Arsenalu'. Posebno naglašavaju kako je Guardiolina momčad izbjegla poraz 'praktički posljednjim udarcem utakmice', ali i da bi dva izgubljena boda mogla biti presudna u utrci za naslov.

Guardian ide i korak dalje u opisu Cityjeva pada: 'Njihova obrana, zajedno s izazovom za naslov, zatresla se pod pritiskom Evertona.' Jasna poruka - nije ovo bio samo loš period, nego trenutak slabosti u najgorem mogućem trenutku sezone.

Everton - Manchester City 3:3 | PREMIER LEAGUE (35. kolo) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: YouTube

Kovačićev potez pokrenuo povratak

U cijeloj drami svoje je mjesto našao i Mateo Kovačić. Hrvatski veznjak sudjelovao je u akciji za drugi gol Cityja, a Guardian njegov potez opisuje vrlo slikovito: 'Kovačić je rasjekao Evertonovu obranu', nakon čega je Haaland majstorski prebacio Jordana Pickforda za 3:2.

Sky Sports također ističe njegov ulazak kao važan impuls u završnici, iako je glavnu ulogu ipak odigrao Doku s dva pogotka. No i uz taj povratak, poruka ostaje ista - City više ne ovisi sam o sebi.

'Možda im je naslov iskliznuo iz ruku'

Najdalje je otišao Independent. Njihov novinar Richard Jolly napisao je: 'Manchester City odbio je prihvatiti poraz, ali u konačnici je ovo možda utakmica koja znači da su pobijeđeni.'

Dodao je i kako je City i dalje bez poraza od siječnja, ali da je upravo ova večer mogla biti prijelomna: 'Možda je to bila noć u kojoj im je naslov iskliznuo iz ruku.'

Sporting News dodatno pojačava sliku utakmice: 'Doku je izvukao City iz vatre, ali između njegova dva gola krov se srušio na Guardiolinu momčad.' Everton je iskoristio pogrešku, okrenuo utakmicu i gurnuo City u situaciju u kojoj više nema kontrolu nad vlastitom sudbinom.

City se izvukao, ali sve je sada u Arsenalovim rukama

Doku je spasio bod, Haaland zadržao nadu, a Kovačić pokrenuo povratak. No engleski mediji ovu utakmicu ne vide kao znak snage, nego kao trenutak u kojem je utrka za naslov prelomljena.

Arsenal sada ima ono što je godinama čekao: Prednost, lakši raspored i priliku da sam odlučuje o svojoj sudbini. City je preživio Everton, ali nakon ovakve večeri dojam u Engleskoj je jasan - naslov više nije u njihovim rukama.

