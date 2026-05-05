Evo što najjači engleski mediji pišu nakon kiksa Cityja koji bi mogao donijeti naslov Arsenalu nakon 22 godine

City je vodio, pa se raspao, pa se na kraju spasio. Jeremy Doku donio je prednost u završnici prvog dijela, Everton je u nastavku okrenuo na 3:1, a Građani su se vratili preko Erlinga Haalanda i ponovno Dokua u sudačkoj nadoknadi. No u kontekstu borbe za naslov - taj bod zvuči kao poraz.

'Arsenal sada kontrolira utrku za naslov'

Sky Sports bez okolišanja piše: 'Doku je zabio izjednačujući gol u 97. minuti, ali City je nakon raspada darovao Arsenalu prednost u utrci za naslov.' U nastavku dodaju kako je utakmica na Goodisonu 'stavila Arsenal u kontrolu utrke', uz jasan zaključak: Tri pobjede do kraja mogle bi biti dovoljne za naslov koji Topnici čekaju više od dva desetljeća.

Sličan ton ima i The Guardian, koji ističe da je City 'divljim remijem prepustio inicijativu Arsenalu'. Posebno naglašavaju kako je Guardiolina momčad izbjegla poraz 'praktički posljednjim udarcem utakmice', ali i da bi dva izgubljena boda mogla biti presudna u utrci za naslov.

Guardian ide i korak dalje u opisu Cityjeva pada: 'Njihova obrana, zajedno s izazovom za naslov, zatresla se pod pritiskom Evertona.' Jasna poruka - nije ovo bio samo loš period, nego trenutak slabosti u najgorem mogućem trenutku sezone.