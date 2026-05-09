Hajdukovac: Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Nema smisla kukati...

'Čestitke Dinamu na pobjedi. Zasluženo', rekao je Hajdukov nogometaš Dario Melnjak.

'Da smo zabili u prvom poluvremenu ili na početku drugog, možda bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru. Ovako je Dinamo zabio.'

Atmosfera?

'Uvijek je dobra na derbijima. Volim igrati u takvoj atmosferi. Neka bude i na ostalim stadionima tako.'

Dinamo je na +18...

'Boli. Neuspješna sezona čim nisi na prvom mjestu. Pet godina sam tu, želim osvojiti, ali nema smisla kukati. Treba pognuti glave i raditi.'