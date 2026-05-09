DINAMO - HAJDUK 2:0

Hajdukovac: Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Nema smisla kukati...

A.H.

09.05.2026 u 18:29

Dinamo - Hajduk
Dinamo - Hajduk Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL
Dinamo je u 34. kolu SHNL-a na Maksimiru s 2:0 slavio protiv Hajduka.

'Čestitke Dinamu na pobjedi. Zasluženo', rekao je Hajdukov nogometaš Dario Melnjak.

'Da smo zabili u prvom poluvremenu ili na početku drugog, možda bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru. Ovako je Dinamo zabio.'

Atmosfera?

'Uvijek je dobra na derbijima. Volim igrati u takvoj atmosferi. Neka bude i na ostalim stadionima tako.'

Dinamo je na +18...

'Boli. Neuspješna sezona čim nisi na prvom mjestu. Pet godina sam tu, želim osvojiti, ali nema smisla kukati. Treba pognuti glave i raditi.'

Sažeci Hrvatske nogometne lige

Pogledajte zašto su hajdukovci tražili da se poništi Dinamov gol: VAR se nije mogao uključiti
Pogledajte kako je Hrvoje Vejić u samo dvije rečenice otkrio svu istinu o ovom Hajduku
Ovo se ne pamti! Torcida je nekako uspjela zapaliti Boysima glavni transparent, pogledajte kaos

