Hajdukovac: Čestitam Dinamu na zasluženoj pobjedi. Nema smisla kukati...

Dinamo je u 34. kolu SHNL-a na Maksimiru s 2:0 slavio protiv Hajduka.
'Čestitke Dinamu na pobjedi. Zasluženo', rekao je Hajdukov nogometaš Dario Melnjak.
'Da smo zabili u prvom poluvremenu ili na početku drugog, možda bi utakmica otišla u nekom drugom smjeru. Ovako je Dinamo zabio.'
Atmosfera?
'Uvijek je dobra na derbijima. Volim igrati u takvoj atmosferi. Neka bude i na ostalim stadionima tako.'
Dinamo je na +18...
'Boli. Neuspješna sezona čim nisi na prvom mjestu. Pet godina sam tu, želim osvojiti, ali nema smisla kukati. Treba pognuti glave i raditi.'