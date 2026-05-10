Evo što Arsenalu treba za titulu Premier lige

M.Š

10.05.2026 u 19:46

Izvor: EPA / Autor: DANIEL HAMBURY
West Ham je u 36. kolu Premier lige ugostio Arsenal. Utakmica je završila rezultatom 0-1 čime su Topnici došli nadomak titule.

Računica je posve jasna. Arsenal ima pet bodova prednosti nad Manchester Cityjem i utakmicu više. Dakle, Topnici u potpunosti ovise sami o sebi.

Najjednostavnija računica kaže: Arsenal s dvije pobjede sigurno postaje prvak. U tom bi slučaju završio sezonu s 85 bodova, a Manchester City ga više ne bi mogao stići čak ni ako pobijedi sve svoje preostale utakmice. City najviše može doći do 83 boda, pa bi Arsenal s maksimalnim učinkom u zadnja dva kola zaključio priču bez drame.

Ipak, postoji i scenarij u kojem bi Arsenalu mogla biti dovoljna četiri boda iz zadnje dvije utakmice. Pobjeda i remi doveli bi ga do 83 boda, što je maksimalan broj bodova do kojeg može doći Manchester City koji u svoje tri preostale utakmice igra s Aston Villom, Bournemouthom i Crystal Palaceom.

Tada bi, ako City dobije sve tri utakmice, odlučivala gol-razlika. Arsenal je trenutačno na +42, a City na +40, što znači da je i tu londonski klub u blagoj prednosti. No ta računica ipak nosi rizik jer City s tri pobjede može popraviti gol-razliku i dodatno zakomplicirati završnicu.

Zato je za Arsenal idealan i najčišći put jasan: Dvije pobjede i naslov je njegov. Arsenal do kraja igra protiv Burnleyja i Crystal Palacea. Na papiru, to su utakmice u kojima će biti favorit, ali završnice prvenstva često donose najveći pritisak baš u trenucima kada sve izgleda otvoreno.

Klub iz sjevernog Londona sada lovi naslov koji bi imao posebno značenje. Arsenal čeka prvu titulu prvaka Engleske nakon sezone 2003./04., legendarne generacije 'Invinciblesa', a sada je bliže nego ikad tome da prekine veliko čekanje.

City još ima matematičku šansu, ali više ne odlučuje sam o sebi. Arsenal je taj koji ima prednost, raspored i jasnu računicu.

Standings provided by Sofascore

