Evo što pišu najjači engleski mediji nakon neviđene ludnice i najvažnijeg VAR-a u povijesti Engleske

Arsenal je bolje otvorio utakmicu i već u uvodnim minutama nekoliko puta ozbiljno zaprijetio. Riccardo Calafiori imao je veliku priliku, Leandro Trossard pogodio je okvir gola, a West Ham se dugo spašavao nakon prekida i gužvi pred svojim vratima.

Kako je utakmica odmicala, domaćin je postajao sve opasniji. Najveću priliku imao je Mateus Fernandes, koji je izašao sam pred Davida Rayu, ali Arsenalov vratar sjajno je reagirao i obranio udarac iz neposredne blizine.

Kazna je stigla u 83. minuti. Martin Odegaard i Declan Rice lijepo su kombinirali na rubu kaznenog prostora, lopta je stigla do Trossarda, a Belgijac je iz prve pogodio za 0:1 i veliko slavlje gostujućih navijača.

Engleski mediji: Ovo je utakmica koja može odlučiti prvaka

Prava drama tek je uslijedila u sudačkoj nadoknadi. West Ham je u 95. minuti, nakon velike gužve u kaznenom prostoru, zabio preko Calluma Wilsona i činilo se da je Arsenal ostao bez pobjede koja bi mogla odlučiti sezonu.

Tada se gledao najvažniji VAR u povijesti engleskog nogometa. Sudac Chris Kavanagh otišao je pogledati snimku zbog mogućeg prekršaja nad Rayom, a nakon višeminutne provjere pogodak je poništen. Arsenalovi igrači eksplodirali su od sreće, dok su domaći ostali u potpunom šoku.

Što pišu najjači engleski mediji

Engleski mediji odmah su utakmicu proglasili jednom od ključnih u borbi za naslov. The Guardian je završnicu opisao kao potpunu dramu i napisao da je Trossard zabio 'najveći gol života', dok su tijekom višeminutne VAR provjere pratili svaki detalj trenutka koji bi mogao odlučiti prvaka.

Sky Sports Trossardov je pogodak nazvao 'ogromnim golom' za Arsenalovu utrku za naslov, a The Independent naglasio je da su Topnici sada samo dvije pobjede udaljeni od prvog naslova prvaka Engleske nakon 22 godine čekanja.

NBC Sports otišao je još dalje i napisao da je VAR odluka u završnici 'zatresla i borbu za naslov i borbu za ostanak', dok je The Sporting News cijelu utakmicu opisao kao potencijalni prijelomni trenutak sezone u kojoj Arsenal lovi naslov koji čeka od 2004.

Posebno zanimljiv bio je i kontekst koji su dan prije utakmice stvarali engleski mediji. The Guardian je objavio izjavu Pepa Guardiole koji je poručio West Hamu: 'Come on you Irons', jasno dajući do znanja koliko je i Manchester City pratio ovu utakmicu.

Do kraja se rezultat nije mijenjao. Arsenal je preživio utakmicu koja je imala sve - borbu za naslov, borbu za ostanak, kasni gol, poništeni pogodak i VAR odluku koja bi se mogla prepričavati godinama.

Topnici su ovom pobjedom ostali na vrhu Premier lige i imaju sve u svojim rukama. Do kraja sezone čekaju ih još Burnley kod kuće i Crystal Palace u gostima, a san o prvom naslovu od 2004. sada je bliže nego ikad.