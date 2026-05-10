Sudački ekspert se oglasio o situaciji o kojoj će pričati cijeli svijet, evo što je rekao

Arsenal je u infarktnoj završnici susreta 36. kola Premier lige pobijedio West Ham u gostima 1:0.
Arsenal je u nevjerojatnoj utakmici poveo u 83. minuti golom Leandra Trossarda i došao na korak do naslova prvaka.
No, goste je šokirao Callum Wilson koji je duboko u sudačkoj nadoknadi, u općem kaosu u šesnaestercu Arsenala, zakucao loptu u gol za 1:1.
Domaćini su slavili bod koji bi im strašno puno značio u borbi za ostanak, ali uključio se VAR koji je pregledavao prekršaj Pabla na Arsenalovom golmanu Davidu Rayi. Zaista, na usporenoj snimci vidjelo se da jedan igrač West Hama povlači Rayu za dres, a Pablo ga drži za ruku, ali je provjera trajala jako dugo.
Kad je završila, VAR je pozvao suca da pregleda snimku nakon čega je on poništio gol i Arsenal je na kraju sačuvao vodstvo.
Društvene mreže bruje o drami u završnici i tvrde da je jako puno ovakvih golova priznato tijekom sezone i to baš Arsenalu, koji je poznat po golovima iz prekida.
Ubrzo se javio i profil 'Archivo VAR', kojeg prate stotine tisuća ljudi na društvenim mrežama i koji vode sudački eksperti. Prema njihovom mišljenju - sve je čisto.
'Fantastična intervencija VAR-a. Pablo očito drži Rayu za ruku i sprječava ga da uhvati loptu. Preočit prekršaj, a sudac je puno previše vremena potrošio za pregledavanje tako očitog prekršaja', objavio je Archivo VAR.