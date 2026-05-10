west ham - arsenal 0:1

Sudački ekspert se oglasio o situaciji o kojoj će pričati cijeli svijet, evo što je rekao

S. M.

10.05.2026 u 19:51

Prekršaj na Rayi
Prekršaj na Rayi Izvor: Screenshot / Autor: Arenasport
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Arsenal je u infarktnoj završnici susreta 36. kola Premier lige pobijedio West Ham u gostima 1:0.

Arsenal je u nevjerojatnoj utakmici poveo u 83. minuti golom Leandra Trossarda i došao na korak do naslova prvaka.

vezane vijesti

No, goste je šokirao Callum Wilson koji je duboko u sudačkoj nadoknadi, u općem kaosu u šesnaestercu Arsenala, zakucao loptu u gol za 1:1.

Domaćini su slavili bod koji bi im strašno puno značio u borbi za ostanak, ali uključio se VAR koji je pregledavao prekršaj Pabla na Arsenalovom golmanu Davidu Rayi. Zaista, na usporenoj snimci vidjelo se da jedan igrač West Hama povlači Rayu za dres, a Pablo ga drži za ruku, ali je provjera trajala jako dugo.

Kad je završila, VAR je pozvao suca da pregleda snimku nakon čega je on poništio gol i Arsenal je na kraju sačuvao vodstvo.

Društvene mreže bruje o drami u završnici i tvrde da je jako puno ovakvih golova priznato tijekom sezone i to baš Arsenalu, koji je poznat po golovima iz prekida.

Ubrzo se javio i profil 'Archivo VAR', kojeg prate stotine tisuća ljudi na društvenim mrežama i koji vode sudački eksperti. Prema njihovom mišljenju - sve je čisto.

'Fantastična intervencija VAR-a. Pablo očito drži Rayu za ruku i sprječava ga da uhvati loptu. Preočit prekršaj, a sudac je puno previše vremena potrošio za pregledavanje tako očitog prekršaja', objavio je Archivo VAR.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
neviđena drama

neviđena drama

Evo što pišu najjači engleski mediji nakon neviđene ludnice i najvažnijeg VAR-a u povijesti Engleske
west ham - arsenal 0:1

west ham - arsenal 0:1

Sudački ekspert se oglasio o situaciji o kojoj će pričati cijeli svijet, evo što je rekao
14. put u povijesti

14. put u povijesti

Ludnica u Grčkoj! Vida i Ljubičić osvojili titulu golom u 93. minuti u infarktnoj završnici

najpopularnije

Još vijesti