Sudački ekspert se oglasio o situaciji o kojoj će pričati cijeli svijet, evo što je rekao

Arsenal je u nevjerojatnoj utakmici poveo u 83. minuti golom Leandra Trossarda i došao na korak do naslova prvaka.

No, goste je šokirao Callum Wilson koji je duboko u sudačkoj nadoknadi, u općem kaosu u šesnaestercu Arsenala, zakucao loptu u gol za 1:1.

Domaćini su slavili bod koji bi im strašno puno značio u borbi za ostanak, ali uključio se VAR koji je pregledavao prekršaj Pabla na Arsenalovom golmanu Davidu Rayi. Zaista, na usporenoj snimci vidjelo se da jedan igrač West Hama povlači Rayu za dres, a Pablo ga drži za ruku, ali je provjera trajala jako dugo.

Kad je završila, VAR je pozvao suca da pregleda snimku nakon čega je on poništio gol i Arsenal je na kraju sačuvao vodstvo.

Društvene mreže bruje o drami u završnici i tvrde da je jako puno ovakvih golova priznato tijekom sezone i to baš Arsenalu, koji je poznat po golovima iz prekida.