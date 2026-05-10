Neviđen preokret Rome za Ligu prvaka: Napravili su nešto nevjerojatno

Protiv Parme, kojoj ova otakmica nije rezultatski donosila ništa, Roma je dominirala prvim poluvremenom i povela golom Malena (22). U nastavku su Strefezza (47) i Keita (87) kreirali preokret, a s obzirom na vrijeme kada je Parma stigla u prednost činilo se kako Roma ne može do tri boda.

No, Rensch (90+4) je udarcem s ruba kaznenog prostora poravnao na 2-2, da bi u šestoj minuti sudačke nadoknade nakon intervencije VAR-a Roma dobila kontroverzni kazneni udarac jer su se Rensch i Britschgi međusobno povlačili. Sudac Chiffi prvo je dosudio prekršaj u napadu, a nakon pregleda snimke je promijenio odluku u kazneni udarac kojega je Malen (90+11-11m) realizirao.

Četvrta Roma sada ima 67 bodova, kao i peti Milan koji kasnije igra protiv Atalante, samo bod više ima treći Juventus, a u igri za Ligu prvaka je i šesti Como sa 65 bodova. Parma je 13. sa 42 boda.

Inter je sa 85 bodova osigurao naslov, drugi je Napoli sa 70.

Iz lige su ispale Verona i Pisa koje će zamijeniti Venezia i Frosinone, dok se za izbjegavanje ispadanja bore Lecce i Cremonese, a zadnji sudionik Serie A bit će poznat po završetku doigravanja za treće mjesto u Serie B.