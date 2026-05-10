Mourinho šokirao Pereza brutalnom istinom: Realov najveći problem nije jedan igrač

Španjolski mediji tvrde da je Portugalac Florentinu Perezu već jasno rekao ono što u Madridu sve teže mogu skrivati - najveći problem Reala nije jedan igrač, nego potpuno narušena svlačionica.

Iako se posljednjih dana najviše govori o Viniciusu Junioru, Kylianu Mbappeu, Federicu Valverdeu i Aurelienu Tchouameniju, Mourinho navodno smatra da je problem mnogo dublji.

Prema tim informacijama, Real je izgubio disciplinu, hijerarhiju, autoritet i zajedništvo.

Mourinho traži 'čvrstu ruku'

Španjolci pišu da je Mourinho u razgovorima jasno istaknuo kako se klub mora vratiti osnovama ako ponovno želi dominirati Europom.

Smatra da se u svlačionici stvorilo previše podjela i da upravo to uništava momčadsku kemiju. Nedavni sukob Valverdea i Tchouamenija samo je dodatno ogolio stanje koje se mjesecima gomilalo ispod površine.

Incident je završio disciplinskim postupkom, a Valverde je nakon fizičkog obračuna navodno završio i na liječničkim pregledima.

Nije problem Vinicius, nije problem Valverde

Ono što je posebno zanimljivo jest da Mourinho navodno nije izdvojio nijednog igrača kao glavni uzrok kaosa.

Prema španjolskim medijima, nije označio ni Viniciusa ni Valverdea kao najveći problem, nego atmosferu u kojoj su odnosi u momčadi izmakli kontroli.

Zato se njegovo ime sve češće spominje kao moguće rješenje. Perez navodno želi trenera koji će ponovno uspostaviti red, vratiti strahopoštovanje prema klubu i jasno pokazati da u Realu više nema nedodirljivih.

Real Madrid sada čeka ljeto velikih odluka. Ako su španjolske tvrdnje točne, promjene neće biti kozmetičke - bit će bolne, duboke i nemilosrdne.