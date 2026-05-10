Arsenal nakon neviđene drame stigao na korak do naslova kojeg čeka 22 godine!

Ova utakmica bila je od ogromne važnosti za Arsenal. Topnici su mogli stvoriti veliku prednost nad Cityjem uoči završetka lige, a upravo su im Čekićari bili najveća prepreka na tom putu. Tim više kada se uzme u obzir da se West Ham bori za ostanak u ligi.

Topnici su krenuli bolje i na samom su otvaranju nanizali nekoliko jako opasnih prilika iz prekida. Tu se posebno ističu prilike Riccarda Calafiorija, kao i greda Leandra Trossarda. West Ham je to preživio, a onda zaprijetio preko Cryscencia Sumervillea kojeg je sjajno zaustavio David Raya.

U nastavku je West Ham nanizao nekoliko solidnih prilika, a posebno se pamti ona Matheusa Fernandesa koji je izašao oči u oči s Rayom, ali Španjolac ga je zaustavio iz neposredne blizine. To je bila zlatna prilika za Čekićare, a zna se da Topnici ne propuštaju kazniti takvo što. Ovaj put je kazna došla preko Leandra Trossarda koji je u 83. pogodio za 0-1.

U posljednjoj minuti nadoknade dogodio se šok. West Ham je nakon niza odbijanaca zabio i to preko iskusnog Caluma Wilsona. Gol se pregledavao minutama, a na kraju je sudac ipak poništio gol zbog prekršaja na golmanu Davidu Rayi kojeg Pablo Felipe držao rukom. Bila je to neviđena drama nakon koje su gosti upali u pravu ekstazu.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao tako da je računica jasna: Topnici imaju sve u svojim rukama, a još im predstoje samo Crystal Palace i Burnley.