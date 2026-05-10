Arsenal nakon neviđene drame stigao na korak do naslova kojeg čeka 22 godine!

M.Š

10.05.2026 u 19:34

Izvor: EPA / Autor: TOLGA AKMEN
West Ham je u 36. kolu Premier lige ugostio Arsenal. Utakmica je završila rezultatom 0-1 čime su Topnici došli nadomak titule.

Ova utakmica bila je od ogromne važnosti za Arsenal. Topnici su mogli stvoriti veliku prednost nad Cityjem uoči završetka lige, a upravo su im Čekićari bili najveća prepreka na tom putu. Tim više kada se uzme u obzir da se West Ham bori za ostanak u ligi.

Topnici su krenuli bolje i na samom su otvaranju nanizali nekoliko jako opasnih prilika iz prekida. Tu se posebno ističu prilike Riccarda Calafiorija, kao i greda Leandra Trossarda. West Ham je to preživio, a onda zaprijetio preko Cryscencia Sumervillea kojeg je sjajno zaustavio David Raya.

U nastavku je West Ham nanizao nekoliko solidnih prilika, a posebno se pamti ona Matheusa Fernandesa koji je izašao oči u oči s Rayom, ali Španjolac ga je zaustavio iz neposredne blizine. To je bila zlatna prilika za Čekićare, a zna se da Topnici ne propuštaju kazniti takvo što. Ovaj put je kazna došla preko Leandra Trossarda koji je u 83. pogodio za 0-1.

U posljednjoj minuti nadoknade dogodio se šok. West Ham je nakon niza odbijanaca zabio i to preko iskusnog Caluma Wilsona. Gol se pregledavao minutama, a na kraju je sudac ipak poništio gol zbog prekršaja na golmanu Davidu Rayi kojeg Pablo Felipe držao rukom. Bila je to neviđena drama nakon koje su gosti upali u pravu ekstazu.

Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao tako da je računica jasna: Topnici imaju sve u svojim rukama, a još im predstoje samo Crystal Palace i Burnley.

neviđena drama

Evo što pišu najjači engleski mediji nakon neviđene ludnice i najvažnijeg VAR-a u povijesti Engleske
west ham - arsenal 0:1

Sudački ekspert se oglasio o situaciji o kojoj će pričati cijeli svijet, evo što je rekao
14. put u povijesti

Ludnica u Grčkoj! Vida i Ljubičić osvojili titulu golom u 93. minuti u infarktnoj završnici

