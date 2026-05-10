Kačavenda i njegov klub na pragu ispisivanja povijesti u Austriji. Srušili su velikana i došli na korak do titule

Domaćini su do pobjede došli golovima Adenirana u 33. i Molgaarda Jorgensena u 36. minuti prije nego što je Konate tri minute prije kraja vratio nadu gostima.

No, LASK je obranio svoju prednost i tako u zadnje kolo ušao s dva boda više od Sturma, koji je s 4:2 pobijedio Hartberg. Salzburg je ostao ne trećemu mjestu, a osim što je ispao iz utrke za naslov, ispao je i iz kombinacija za kvalifikacije za Ligu prvaka.

Lukas Kačavenda danas nije igrao za LASK, ali će u sljedećem kolu imati priliku proslaviti naslov. To neće biti lako jer će LASK gostovati kod bečke Austrije, koja se bori za što bolji plasman u Europu.

Neće lako biti ni Sturmu. On u Grazu dočekuje Rapid, koji se također bori za Europu pa nas tako čeka dramatična završnica sezone u Austriji. U slučaju istog broja bodova, prvak bi bio Sturm.

U Austriji je prvi kriterij broj osvojenih bodova u međusobnih susreta, a tu su Sturm i LASK izjednačeni. Sljedeći kriterij je gol razlika, a u slučaju istog broja bodova, Sturm bi tu sigurno bio u prednosti.

LASK u svojoj povijesti ima samo jedan naslov prvaka Austrije i to iz davne 1956. godine. No, ove sezone su već osvojili kup, a sad im se smiješi i dvostruka kruna.