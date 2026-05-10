Ludnica u Grčkoj! Vida i Ljubičić osvojili titulu golom u 93. minuti u infarktnoj završnici

U nevjerojatnoj večeri grčkog nogometa igrala su se dva derbija; AEK i Panathinaikos te Olympiakos i PAOK.

AEK je u ovo kolo ušao sa šest bodova prednosti ispred Olympiakosa i PAOK-a i do 72. minute činilo se da bi se sve moglo itekako zakomplicirati. Naime, Panathinaikos je vodio 1:0 golom Tetteha, a u drugoj utakmici Olympiakos je imao 1:0 protiv PAOK-a i bio je na odličnom putu da se potpuno vrati u igru.

No, prvo je u Zini u 72. minuti izjednačio za AEK, a praktički u isto vrijeme u Pireju je Konstantelias zabio za 1:1 na susretu Olympiakosa i PAOK-a.

AEK je znao da, ako u Pireju završi neodlučno, pobjedom protiv Panathinaikosa može doći do titule već večeras. Navalili su domaćini na gol Panathinaikosa, promašili su dvije velike prilike, ali su golom Joaa Marija u trećoj minuti nadoknade donio ogromno slavlje Domagoju Vidi, Robertu Ljubičiću te igračima i navijačima AEK-a. Dva kola prije kraja AEK ima nedostižnih osam bodova prednosti.

Ovo je prva titula prvaka za ovaj klub nakon 2023. godine (14. ukupno), a vrijedi istaknuti da AEK od listopada prošle godine nije izgubio nijednu prvenstvenu utakmicu.