U West Hamu ogorčeni poništenim golom protiv Arsenala: Kad gledaš snimku pet minuta naravno da ćeš nešto naći

Arsenal je do pobjede došao golom Leandra Trossarda u 83. minuti, a West Hamu je duboko u sudačkoj nadoknadi poništen gol Wilsona za 1:1.

Gol je poništen nakon duge intervencije VAR-a koji je pozvao suca Chrisa Kavanagha da pogleda snimku. Sudac je dugo gledao snimku i onda ipak odlučio da su Pablo i još jedan igrač West Hama napravili prekršaj na Arsenalovu golmanu Davidu Rayi.

I dok je Mikel Arteta nakon utakmice branio VAR, igrači i trener West Hama smatraju da je sudac pogriješio.

'Naravno da smo ljuti. Nisam previše puta gledao snimku kako se ne bih previše živcirao, ali postoji VAR, postoji sudac i postoje situacije iz prijašnjih utakmica koje su se drukčije protumačile. Bolje da se tu zaustavim po tom pitanju', rekao je West Hamov trener Nuno Espirito Santo i nastavio:

'Zbog svega što se događa prijašnjih sezona, mislim da ni suci više ne znaju što je prekršaj, a što nije. Sve je to jako sumnjivo i podložno spekulacijama'.

Puno stroži bio je West Hamov kapetan Jared Bowen.

'Ako gledate snimku pet minuta, naravno da ćete nešto naći. Je li ovo ispravna odluka? Nije! Frustriran sam, gdje je neki kriterij? Kao navijač ne želiš slaviti gol i onda čekati osam minuta da ti ga netko poništi', rekao je Bowen i dodao:

'Korneri su prepuni kontakta, Premier liga je kontaktna liga i zato je svi vole. Morate kod kornera očekivati naguravanje. Ako ćete ovo suditi kao prekršaj, onda je sve kod kornera prekršaj, a to nije dobro za nogomet'.