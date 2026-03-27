Dalić nakon pobjede Hrvatske priznao grešku: 'Ne može čovjek uvijek biti u pravu'

Počelo je loše, Kolumbija je povela već u drugoj minuti utamice. Johan Mujica je napravio veliki posao po lijevoj strani ubacivši pred vrata, lopta se odbila do Jhona Ariasa koji je odmah pucao. Lopta se na putu prema golu odbila od Perišića i prevarila Livakovića .

Hrvatska je uzvratila četiri minute kasnije. Vušković je pucao s više od 25 metara, lopta je putu do gola pogodila Jhona Lucumija i prevarila Camila Vargasa za 1:1. U završnici prvog dijela Hrvatska je okrenula rezultat. Marco Pašalić je ubacio iz kornera, a Igor Matanović glavom pogodio za preokret. U drugom poluvremenu nije bilo golova, a Petar Musa je dva puta gađao okvir gola.

Izbornik Zlatko Dalić je za Novu TV nakon utakmice dao prve dojmove utakmice s Kolumbijom.

'Mislim da je bila jako dobra utakmica, za nas jako loš početak, primili smo gol u 2. minuti pred punim stadionom. Bilo je jako teško, ali pokazali smo karakter, odlučnost i vratili se u utakmicu, Dali smo brzo gol, imali smo dosta dobrih otvaranja, stvorili smo neke šanse. Kolumbija je jako dobra ekipa, imaju brzinu, imaju Diaza, imali su publiku, ali uspjeli smo se othrvati svemu. Imali smo i dvije stative Muse, tako da smo mogli i ranije riješiti utakmicu. Bili smo čvrsti, kompaktni, bilo je dobro', započeo je izbornik.

Vušković je odigrao jako dobro.

'Igrao je dobro, kvalitetno, zbog toga smo igrali taj sustav s trojicom iza. Djeluje kao rutiner, možda mora biti još malo odlučniji, odgovorniji, ali odrasta. Sigurno da će napraviti veliku karijeru', rekao je izbornik pa dodao da ima potencijala i za igru u četvorci nazad. 'Imali smo zadnjih 15 minuta sa četvorkom nazad, on to može igrati. Igrao je dobro, kao i svi drugi, ne bi nikoga izdvajao. Puno dobrih stvari'.

Dalić je svojevremeno odbacio ideju igranja s tri u zadnjoj trojci.

'Dobro, rekao sam to. Ne može čovjek uvijek biti u pravu. Razgovaram sa stožerom, ako vidim da sam pogriješio, promijenit ću. Mislim da je to najveća kvaliteta. Ako sam zapeo nećemo-nećemo, ali ako imamo dobra rješenja, zašto ne? Igrali smo dobro, pokazali smo još jedan sistem koji možemo probati i bilo je kvalitetno'.

Za kraj, izbornik je komentirao iduću prijateljsku utakmicu s Brazilom.

'Mi ne možemo napredovati, ako ne igramo jake utakmice. Želim jake utakmice, samo možemo tako napredovati. Neka mi igramo dobro', zaključio je.

U noći s utorka na srijedu, od 02:00 po hrvatskom vremenu na istom stadionu, Vatrene očekuje utakmica protiv Brazila koji je večeras na Gillette stadionu u Foxboroughu izgubio od Francuske s 1:2. Pogotke su za Francuze postigli Kylian Mbappe (32) i Hugo Ekitike (65), a za Brazil je strijelac bio Bremer (79).

S druge strane Kolumbiju će za tri dana igrati protiv Francuske na Northwest stadionu u Landoveru, u saveznoj državi Maryland. Hrvatska će prije SP-a odigrati još dvije prijateljske utakmice kod kuće, 2. lipnja u Rijeci protiv Belgije, te 7. lipnja u Varaždinu protiv Slovenije.