Pogledajte vjerojatno najveći promašaj na utakmicama Hrvatske u povijesti

Prijateljska utakmica Hrvatske i Kolumbije krenula je vatreno. Jhon Arias doveo je goste u vodstvo već u trećoj minuti, no Vatreni su brzo uzvratili, i to pogotkom Luke Vuškovića, njegovim prvim u dresu reprezentacije.

U nastavku se ritam utakmice malo smirio, ali jedan trenutak potpuno je obilježio prvo poluvrijeme.

Luis Diaz sjajno je probio stranu i idealno poslužio Luisa Suareza u petercu. Sve je bilo spremno za gol - lopta na nogu, praktički prazna mreža.

I onda - nevjerica.

Napadač Sportinga nije uspio ni zahvatiti loptu, a prilika je otišla u nepovrat. Reakcija Luisa Diaza sve je rekla - ostao je u čudu gledajući što se upravo dogodilo. Nestvaran promašaj pogledajte OVDJE.

Ironija je još veća kada se zna da je Suarez ove sezone jedan od najubojitijih napadača u Europi, s čak 31 golom u svim natjecanjima.

No, ovaj promašaj zasigurno će željeti što prije zaboraviti.