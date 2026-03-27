Dobra Hrvatska preokretom pobijedila Kolumbiju. Mogla je slaviti i uvjerljivije

Kolumbija je povela već u 2. minuti golom Ariasa , ali je Luka Vušković izjednačio u 6., a pobjedu Hrvatskoj donio je Igor Matanović u 42. minuti.

U vrlo šarenom sastavu, koji se prvi put našao na terenu, Hrvatska je loše otvorila susret pa je u 2. minuti Mojica probio lijevu stranu i u sredini našao Ariasa, koji je zavukao loptu ispod Livakovića za 1:0.

No, Hrvatska se, doduše uz dosta sreće, vratila samo četiri minute kasnije. Vušković je opalio s 25 metara, lopta je na putu prema golu pogodila Lucumija, promijenila smjer i prevarila golmana za 1:1.

Nakon toga je Kolumbija zagospodarila terenom i pravo je čudo da nešto nije ušlo u gol Livakovića. U 16. minuti Suarez je iz jako dobre pozicije tukao pokraj gola da bi isti igrač u 29. minuti s pet metara neshvatljivo promašio prazan gol.

Pet minuta kasnije Livaković je čudesno obranio pokušaj Diaza, a u sljedećem napadu i pokušaj Jamesa Rodrigueza. I kad se činilo da će se na odmor s 1:1, Hrvatska je okrenula. Igrala se 42. minuta kad je Matanović ubačaj Marca Pašalića iz kornera glavom spustio u gol za vodstvo Hrvatske.

Pritisak Kolumbije potpuno je izostao u drugom poluvremenu pa je Hrvatska na kraju mogla slaviti i uvjerljivije da je nesretni Petar Musa imao malo više sreće. On je u igru ušao na početku drugog dijela, u 61. minuti je strašnim udarcem zatresao gredu, a šest minuta kasnije je iz voleja u padu pogodio stativu.

Tako je Hrvatska pobjedom otvorila mini-turneju u SAD-u, a u noći na ponedjeljak igrat će protiv Brazila.