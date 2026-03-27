preokret

Dobra Hrvatska preokretom pobijedila Kolumbiju. Mogla je slaviti i uvjerljivije

Slavlje igrača Hrvatske

Izvor: Pixsell  /  Autor: JC Ruiz/Sipa USA/PIXSELL
KOLUMBIJA
1:2
HRVATSKA
  • N.M.
  • Zadnja izmjena 27.03.2026 02:41
  • Objavljeno 27.03.2026 u 02:35
Hrvatska je u pripremnoj utakmici u Orlandu pobijedila Kolumbiju 2:1.

Kolumbija je povela već u 2. minuti golom Ariasa, ali je Luka Vušković izjednačio u 6., a pobjedu Hrvatskoj donio je Igor Matanović u 42. minuti.

U vrlo šarenom sastavu, koji se prvi put našao na terenu, Hrvatska je loše otvorila susret pa je u 2. minuti Mojica probio lijevu stranu i u sredini našao Ariasa, koji je zavukao loptu ispod Livakovića za 1:0.

No, Hrvatska se, doduše uz dosta sreće, vratila samo četiri minute kasnije. Vušković je opalio s 25 metara, lopta je na putu prema golu pogodila Lucumija, promijenila smjer i prevarila golmana za 1:1.

Nakon toga je Kolumbija zagospodarila terenom i pravo je čudo da nešto nije ušlo u gol Livakovića. U 16. minuti Suarez je iz jako dobre pozicije tukao pokraj gola da bi isti igrač u 29. minuti s pet metara neshvatljivo promašio prazan gol. 

Pet minuta kasnije Livaković je čudesno obranio pokušaj Diaza, a u sljedećem napadu i pokušaj Jamesa Rodrigueza. I kad se činilo da će se na odmor s 1:1, Hrvatska je okrenula. Igrala se 42. minuta kad je Matanović ubačaj Marca Pašalića iz kornera glavom spustio u gol za vodstvo Hrvatske.

Pritisak Kolumbije potpuno je izostao u drugom poluvremenu pa je Hrvatska na kraju mogla slaviti i uvjerljivije da je nesretni Petar Musa imao malo više sreće. On je u igru ušao na početku drugog dijela, u 61. minuti je strašnim udarcem zatresao gredu, a šest minuta kasnije je iz voleja u padu pogodio stativu.

Tako je Hrvatska pobjedom otvorila mini-turneju u SAD-u, a u noći na ponedjeljak igrat će protiv Brazila.

  • 90'

    90'

    Šest minuta nadoknade.

    Šest minuta nadoknade.

  • 90'

    90'

    Četiri minute nadoknade.

    Četiri minute nadoknade.

  • 83'

    83'

    Fruk mijenja Moru.

    Fruk mijenja Moru.

  • 79'

    79'

    Izlaze oba Pašalića i Erlić, a u igri su Jakić, Kramarić i Modrić.

    Izlaze oba Pašalića i Erlić, a u igri su Jakić, Kramarić i Modrić.

  • 73'

    73'

    Prilika za Kolumbiju! Cordoba je dobio dobru loptu preko obrane, ali je to veliki promašaj.

    Prilika za Kolumbiju! Cordoba je dobio dobru loptu preko obrane, ali je to veliki promašaj.

  • 71'

    71'

    Pet izmjena u momčadi Kolumbije. 

    Pet izmjena u momčadi Kolumbije. 

  • 67'

    67'

    Opet stativa! Kakva šansa za Musu... Dobio je idealan centaršut na vrhu peterca, pucao je u padu iz voleja, ali je pogodio stativu! Bio bi to sjajan gol...

    Opet stativa! Kakva šansa za Musu... Dobio je idealan centaršut na vrhu peterca, pucao je u padu iz voleja, ali je pogodio stativu! Bio bi to sjajan gol...

  • 64'

    64'

    Izlaze James, Mojica i Lerma, a ušli su Castano, Carrascal i Machado.

    Izlaze James, Mojica i Lerma, a ušli su Castano, Carrascal i Machado.

  • 61'

    61'

    Izlaze Vlašić i Petar Sučić, a ulaze Baturina i Luka Sučić.

    Izlaze Vlašić i Petar Sučić, a ulaze Baturina i Luka Sučić.

  • 61'

    61'

    Greda! Sjajna lopta Sučića u prostor za Musu, ali njegov snažan udarac zaustavlja greda.

    Greda! Sjajna lopta Sučića u prostor za Musu, ali njegov snažan udarac zaustavlja greda.

preokret

preokret

Dobra Hrvatska preokretom pobijedila Kolumbiju. Mogla je slaviti i uvjerljivije

KOLUMBIJA
1:2
HRVATSKA
prijatelji

prijatelji

Osmijesi i prijateljski zagrljaj: Pogledajte s kim je Modrić razmijenio dres nakon Kolumbije
DOBAR POČETAK

DOBAR POČETAK

Dalić nakon pobjede Hrvatske priznao grešku: 'Ne može čovjek uvijek biti u pravu'

