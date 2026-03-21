Čudesni Modrić napravio nešto što nitko nije ove sezone

Luka Modrić još je jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih veznjaka u povijesti nogometa. U pobjedi Milana protiv Torina 3:2 hrvatski kapetan odigrao je utakmicu koja je oduševila i statističare i navijače.
Prema podacima Sofascorea, Modrić je u tom susretu imao savršen učinak u dugim dodavanjima - realizirao je svih 11 pokušaja, i to uz stopostotnu preciznost.
Takav učinak ove sezone nije zabilježio nijedan igrač u ligama Petice. Nitko drugi nije uspio imati toliko dugih lopti uz maksimalnu točnost u jednoj utakmici, što dodatno naglašava koliko je Modrićeva izvedba bila posebna.
I dok mnogi igrači s godinama gube na kvaliteti, Modrić, čini se, ide u suprotnom smjeru. Iz utakmice u utakmicu nastavlja podizati razinu igre i potvrđivati status jednog od najkonstantnijih i najpouzdanijih veznjaka današnjice.
Sofascore je njegovu partiju sažeo jednostavnom porukom - 'On je sve bolji' - uz dodatak kako ponestaje riječi kojima bi se opisalo ono što hrvatski maestro radi na terenu.