Čudesni Modrić napravio nešto što nitko nije ove sezone

Prema podacima Sofascorea, Modrić je u tom susretu imao savršen učinak u dugim dodavanjima - realizirao je svih 11 pokušaja, i to uz stopostotnu preciznost.

Takav učinak ove sezone nije zabilježio nijedan igrač u ligama Petice. Nitko drugi nije uspio imati toliko dugih lopti uz maksimalnu točnost u jednoj utakmici, što dodatno naglašava koliko je Modrićeva izvedba bila posebna.

I dok mnogi igrači s godinama gube na kvaliteti, Modrić, čini se, ide u suprotnom smjeru. Iz utakmice u utakmicu nastavlja podizati razinu igre i potvrđivati status jednog od najkonstantnijih i najpouzdanijih veznjaka današnjice.

Sofascore je njegovu partiju sažeo jednostavnom porukom - 'On je sve bolji' - uz dodatak kako ponestaje riječi kojima bi se opisalo ono što hrvatski maestro radi na terenu.