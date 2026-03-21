MILAN - TORINO 3:2

Čudesni Modrić napravio nešto što nitko nije ove sezone

A.H.

21.03.2026 u 22:00

Luka Modrić Izvor: EPA / Autor: ENRICO MATTIA DEL PUNTA/EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Luka Modrić još je jednom pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najvećih veznjaka u povijesti nogometa. U pobjedi Milana protiv Torina 3:2 hrvatski kapetan odigrao je utakmicu koja je oduševila i statističare i navijače.

Prema podacima Sofascorea, Modrić je u tom susretu imao savršen učinak u dugim dodavanjima - realizirao je svih 11 pokušaja, i to uz stopostotnu preciznost.

Takav učinak ove sezone nije zabilježio nijedan igrač u ligama Petice. Nitko drugi nije uspio imati toliko dugih lopti uz maksimalnu točnost u jednoj utakmici, što dodatno naglašava koliko je Modrićeva izvedba bila posebna.

I dok mnogi igrači s godinama gube na kvaliteti, Modrić, čini se, ide u suprotnom smjeru. Iz utakmice u utakmicu nastavlja podizati razinu igre i potvrđivati status jednog od najkonstantnijih i najpouzdanijih veznjaka današnjice.

Sofascore je njegovu partiju sažeo jednostavnom porukom - 'On je sve bolji' - uz dodatak kako ponestaje riječi kojima bi se opisalo ono što hrvatski maestro radi na terenu.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti