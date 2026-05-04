Čilić i Prižmić napredovali na ATP ljestvici, pad za Vekić

Na posljednjem turniru, zemljanom Masters 1000 u Madridu, Čilić je na startu pobijedio Zizou Bergsa, a potom je zbog trovanja hranom predao meč Brazilcu Joau Fonseci. To mu je donijelo pomak od četiri mjesta na ljestvici i sada je ponovno među 50 najboljih na svijetu.

Prižmić je odradio odličan turnir u Madridu gdje je u prvom kolu pobijedio Talijana Mattea Berrettinija, a potom Amerikanca Bena Sheltona, šestog igrača na svijetu. Zbog toga je na novoj ljestvici napravio devet koraka prema naprijed i sada je 79. igrač na svijetu.

Od ostalih hrvatskih tenisača Borna Gojo je doživio pad za 27 mjesta i trenutačno je 177., dok je među 200 najboljih još Luka Mikrut na 198. mjestu.

Među najboljih deset se dogodila tek jedna promjena. Ruski tenisač Danil Medvjedev je s desetog došao na deveto mjesto, a taj je jedan korak unatrag napravio Talijan Lorenzo Musetti koji je sada deseti.

Pobjednik Madrida Talijan Jannik Sinner dodatno je povećao prednost na samom vrhu. Sada ima čak 1390 bodova više od Španjolca Carlosa Alcaraza koji je drugi. Sinner je u Madridu osvojio peti Masters 1000 turnir u nizu, kao prvi tenisač u povijesti. Prethodno je slavio na kraju prošle godine u Parizu i potom ove godine u Indian Wellsu, Miamiju i Monte Carlu.

Finalist Madrida Nijemac Alexander Zverev je ostao treći, dok su iza njegovih leđa četvrti Srbin Novak Đoković i peti Kanađanin Felix Auger-Aliassime.

WTA ljestvica

Na novoj WTA ljestvici Hrvatska i dalje ima tri svoje predstavnice među sto najboljih, Antonia Ružić je ostala na istoj poziciji, Petra Marčinko je napredovala, dok je Donna Vekić bitno potonula u poretku najboljih svjetskih tenisačica.

Najbolja je i dalje Ružić koja je ostala na 59. mjestu, dok je Marčinko napravila pomak od pet mjesta prema naprijed i sada je 69. na svijetu. Svoju je poziciju Vekić pokvarila za čak 23 mjesta i trenutačno se nalazi na 89. poziciji. Prva sljedeća hrvatska tenisačica na ljestvici je Tara Wuerth koja se nalazi na 243. mjestu.

Među najboljima nije bilo velikih promjena. Uvjerljivo je prva i dalje bjeloruska igračica Arina Sabaljenka, dok je prati Kazahstanka Jelena Ribakina. Mjesta su zamijenile Iga Šwiatek i Coco Gauff pa je sada Poljakinja treća, a Amerikanka četvrta. Iza Gauff su još dvije američke tenisačice, Jessica Pegula i Amanda Anisimova.

Osam mjesta bolje je plasirana u odnosu na prošlu ljestvicu Ukrajinka Marta Kostjuk, pobjednica Masters 1000 turnira u Madridu te je trenutačno 15. na svijetu.