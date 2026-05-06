Arteta otkrio zašto se ispričao igračima Arsenala prije utakmice: Posebno je pohvalio jednog igrača

Londonski klub na Emiratesu je svladao Atletico Madrid 1:0 pogotkom Bukaya Sake te s ukupnih 2:1 prošao u veliko finale, gdje ga čeka Bayern ili Paris Saint-Germain.

Veliki uspjeh izazvao je oduševljenje među navijačima Topnika, a emocije nakon utakmice nije skrivao ni trener Mikel Arteta. Španjolski stručnjak nakon susreta govorio je o važnosti trenutka koji je Arsenal dugo čekao.

'Ovo je nevjerojatna večer. Proživjeti ovakav trenutak s igračima i ljudima u klubu zaista je poseban osjećaj. Sve kroz što prolazimo sada ima smisla. Oko sebe vidim sretna i ponosna lica', rekao je Arteta.

Posebno je naglasio koliko su navijači pomogli momčadi tijekom uzvrata protiv Atletica.

'Od samog početka atmosfera je bila nevjerojatna. Navijači su nas dočekali ispred stadiona, donijeli energiju i strast. Postavili su standard, a mi smo ga pokušali pratiti. Godinama smo pokušavali vratiti ljudima osjećaj ponosa i sreće', poručio je Arsenalov trener.

Otkrio što je rekao igračima prije utakmice

Arteta je otkrio i detalj iz svlačionice koji najbolje opisuje zajedništvo unutar momčadi.

'Na posljednjem treningu okupio sam igrače i rekao im da će igrati ista postava kao u prethodnoj utakmici. Ispričao sam im se zbog te odluke, ali svi su mi odgovorili da je odluka na meni i da su spremni pomoći koliko god treba. Na kraju su me zagrlili. Upravo to zajedništvo najviše me impresionira', rekao je.

Posebne pohvale dobio je i Viktor Gyokeres, koji je ponovno bio jedan od ključnih igrača londonske momčadi.

'Bio je nevjerojatan. Vidjeli ste reakciju publike svaki put kada bi imao loptu. Njegov rad i doprinos momčadi su ogromni', zaključio je Arteta.