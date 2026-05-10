Sprema se transfer-saga ljeta: Španjolci su se raspisali o zvijezdi

Španjolska Cadena SER objavila je da u Atléticu vjeruju kako argentinski napadač želi napustiti klub, a njegovi predstavnici već su, prema istom izvoru, pregovarali s Barcelonom te imali kontakte s Arsenalom i PSG-om.

Riječ je o potencijalno golemom poslu jer Álvarez nije samo jedan od najzvučnijih napadača La Lige, nego i igrač koji ima status svjetskog prvaka s Argentinom i bivšeg napadača Manchester Cityja. Atlético ga je doveo iz Cityja u poslu vrijednom do 95 milijuna eura, što dovoljno govori koliko bi velik iznos morao stići na stol da bi klub uopće otvorio vrata prodaji.

Barcelona se već neko vrijeme spominje kao jedan od klubova koji posebno prati Álvareza. Kataloncima je potreban dugoročni nasljednik Roberta Lewandowskog, a Argentinac se idealno uklapa u profil napadača koji može igrati u visokom ritmu, pritiskati zadnju liniju i završavati akcije u kaznenom prostoru. Problem je, naravno, novac. Atlético nema razlog prodavati jednog od svojih najvažnijih igrača ispod velike cijene, a Barcelona i dalje mora pažljivo slagati financijsku konstrukciju za svaki veći posao.

PSG i Arsenal čekaju svoju priliku

U cijelu priču uključen je i PSG. Francuski mediji već su pisali o interesu pariškog kluba i mogućoj velikoj ponudi za Álvareza, a u nekim se izvještajima spominjala i kombinacija visokog iznosa te igrača u zamjenu. Iako takve informacije treba uzeti s oprezom dok ne stigne konkretna službena potvrda, jasno je da PSG traži napadača takvog profila i da bi financijski mogao parirati gotovo svakome.

Arsenal je također u krugu zainteresiranih. Mikel Arteta već dugo traži napadača koji bi njegovoj momčadi donio novu dimenziju u završnici napada, a Álvarez ima upravo ono što Arsenal traži: Rad bez lopte, golgeterski instinkt, iskustvo najvećih utakmica i mogućnost igranja u više sustava.

Da interes velikana nije samo medijska fantazija, potvrdio je i Diego Simeone. Trener Atlética rekao je da je 'normalno' da klubovi poput Arsenala, PSG-a i Barcelone žele igrača kao što je Álvarez.

Španjolski El País ranije je također pisao o dvojbama oko Álvarezove budućnosti u Atléticu, ističući da je Argentinac na pitanje o ostanku odgovorio dovoljno oprezno da se otvori prostor za nagađanja. U istom kontekstu spominjao se i širi trenutak Atlética, kluba koji nakon sezone bez trofeja mora odlučiti hoće li nastaviti graditi projekt oko postojećih nositelja ili će ući u novu fazu.