Arteta: VAR se često kritizira, ali ovaj put je pomogao nogometu

Arsenal je do pobjede došao golom Leandra Trossarda u 83. minuti, ali tek nakon što mu je VAR pomogao duboko u sudačkoj nadoknadi.

Igrala se 95. minuta kad je Callum Wilson nakon velike gužve u šesnaestercu zakucao loptu u gol za 1:1. Sudac Chris Kavanagh priznao je gol, ali je nakon duge intervencije VAR-a i pregleda snimke ispravno dosudio prekršaj Pabla na Arsenalovu golmanu Davidu Rayi.

Ta situacija odmah je zapalila društvene mreže u Engleskoj, ali i čitavom svijetu, a Mikel Arteta je nakon utakmice rekao da ništa nije bilo sporno.

'Prekršaj je bio očit, svi smo ga vidjeli i za mene je to odmah bila ispravna odluka. Jednostavno, golman u ovakvim situacijama mora biti zaštićen, a VAR i sudac napravili su sjajan posao', rekao je Arsenalov trener i dodao:

'Jasno mi je da su navijači West Hama nezadovoljni. Kad su emocije jake, ljudi očite stvari više drukčijim očima. VAR je često kritiziran, ali večeras je pomogao nogometu'.

Arsenal sad dva kola do kraja ima pet bodova više od Cityja, koji ima i utakmicu manje. Artetina momčad osvojit će titulu ako u zadnja dva kola pobijedi Burnley i Crystal Palace.

'Ne, ne, ništa nije gotovo. Imamo još dvije utakmice do kraja, a u ovoj ligi je sve moguće. Ono što mi možemo kontrolirati su naša forma i igra. Ponosan sam na ove igrače; pokazuju da su odrasli, da su disciplinirani i da vjeruju. Nije lako u ovakvim utakmicama ostati fokusiran do samoga kraja', zaključio je Arteta.