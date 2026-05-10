Navijači Želje poslali brutalnu poruku najvećem zločincu rata u BiH: 'Umri keru u najgorim mukama'

Tijekom susreta s tribina su stigle vrlo žestoke poruke upućene Ratku Mladiću, osuđenom ratnom zločincu koji služi doživotnu kaznu zatvora u Haagu.

Navijačka skupina Manijaci tijekom utakmice skandirala je:

'Je*emo ti mater, Mladiću.'

Uz skandiranje podignut je i transparent na kojem je pisalo:

'Proći će noć, propast će zlotvori, pocrkat' će manji neg' se rodili, umri keru u najgorim mukama!'

Mladić ponovno tema u regiji

Ratko Mladić posljednjih je tjedana ponovno tema regionalne javnosti zbog informacija o ozbiljno narušenom zdravstvenom stanju.

Prema dostupnim informacijama, u posljednjih mjesec dana imao je dva moždana udara, a posljednji se dogodio prošlog vikenda.

Podsjetimo, Međunarodni kazneni sud osudio ga je na doživotni zatvor zbog ratnih zločina počinjenih tijekom rata u Bosni i Hercegovini, uključujući genocid u Srebrenici.

Poruke s Grbavice još jednom su pokazale koliko je tema Ratka Mladića i dalje izrazito osjetljiva i duboko podijeljena u regiji.

Dok ga dio javnosti smatra simbolom ratnih zločina i odgovornim za stradanja tijekom rata u BiH, postoje i skupine koje ga i dalje veličaju, zbog čega se ovakve poruke i reakcije često mogu vidjeti i na nogometnim stadionima.

Na Grbavici je ovoga puta odgovor bio vrlo jasan i vrlo glasan.