Najmlađa glasnogovornica Bijele kuće rodila drugo dijete: Otkrila je ime bebe

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, objavila je da su ona i suprug Nicholas Riccio dobili drugo dijete. Djevojčica Vivian , kojoj su roditelji nadjenuli nadimak Vivi, rođena je 1. svibnja, a Leavitt je sretnu vijest podijelila na Instagramu.

'Stigla je 1. svibnja. Savršena je i zdrava, a njezin stariji brat radosno se privikava na život s malom sestrom. Uživamo u svakom trenutku našeg blaženog novog života', napisala je 28-godišnja Leavitt.

Ušla u povijest Bijele kuće

Leavitt je tijekom trudnoće ostala na dužnosti glasnogovornice Bijele kuće, čime je postala prva trudna osoba na toj funkciji u američkoj povijesti. Ona i 60-godišnji Riccio već imaju sina Nika, koji ima 21 mjesec.

Vijest o drugoj trudnoći objavila je u prosincu prošle godine, pozirajući ispred božićnog drvca u bijeloj haljini i napisavši da im u svibnju stiže djevojčica.