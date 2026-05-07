Najmlađa glasnogovornica Bijele kuće rodila drugo dijete: Otkrila je ime bebe

Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće i glavna komunikacijska predstavnica predsjednika Donalda Trumpa, rodila je drugo dijete, djevojčicu Vivian
Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće, objavila je da su ona i suprug Nicholas Riccio dobili drugo dijete. Djevojčica Vivian, kojoj su roditelji nadjenuli nadimak Vivi, rođena je 1. svibnja, a Leavitt je sretnu vijest podijelila na Instagramu.
'Stigla je 1. svibnja. Savršena je i zdrava, a njezin stariji brat radosno se privikava na život s malom sestrom. Uživamo u svakom trenutku našeg blaženog novog života', napisala je 28-godišnja Leavitt.
Ušla u povijest Bijele kuće
Leavitt je tijekom trudnoće ostala na dužnosti glasnogovornice Bijele kuće, čime je postala prva trudna osoba na toj funkciji u američkoj povijesti. Ona i 60-godišnji Riccio već imaju sina Nika, koji ima 21 mjesec.
Vijest o drugoj trudnoći objavila je u prosincu prošle godine, pozirajući ispred božićnog drvca u bijeloj haljini i napisavši da im u svibnju stiže djevojčica.
'Najveći božićni dar koji smo mogli poželjeti - djevojčica stiže u svibnju 2026.', poručila je tada.
Porodiljni dopust nakon dramatičnog razdoblja
Njezin posljednji radni dan prije porodiljnog dopusta trebao je biti 24. travnja, no Leavitt je nakon toga još sudjelovala na večeri dopisnika iz Bijele kuće, koju je obilježio incident s pucnjavom. Potom je 27. travnja održala izvanredni brifing, osudila političko nasilje i komentirala istup komičara Jimmyja Kimmela, nakon čega je nastavila pripreme za odlazak na dopust.
Prema pisanju Politica, Leavitt bi se nakon porodiljnog trebala vratiti na svoju funkciju, a Bijela kuća ne planira imenovati formalnu zamjenu. U njezinoj odsutnosti brifinge bi trebali voditi članovi administracije, uključujući potpredsjednika JD-a Vancea, a moguće i predsjednika Trumpa.
Brak s Nicholasom Riccijem
Karoline Leavitt i poduzetnik Nicholas Riccio zaručili su se za Božić 2023. godine. Sina Nicholasa Roberta Riccija, kojem tepaju Niko, dobili su 10. srpnja 2024.
Nedugo nakon njegova rođenja Leavitt se vratila poslu u Trumpovoj predsjedničkoj kampanji, a ranije je govorila da ju je na to potaknuo pokušaj atentata na Trumpa u Butleru u Pennsylvaniji.
Još nije poznato koliko će dugo ovaj put ostati na porodiljnom dopustu.