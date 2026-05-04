Hrvatska raste na kladionicama, 'Andromeda' izazvala polemike izvan zemlje

Grupa Lelek s pjesmom 'Andromeda' napredovala je za jedno mjesto na eurovizijskim kladionicama, no istodobno je završila u fokusu turskih medija zbog različitih tumačenja značenja same pjesme. Dok su izgledi za pobjedu i dalje skromni, interes koji pjesma izaziva izvan granica Hrvatske mogao bi joj donijeti dodatnu vidljivost uoči Eurosonga.

'Andromeda' trenutno zauzima 16. mjesto na kladionicama, što je blagi rast u odnosu na raniju 17. poziciju. Unatoč tome, šanse za pobjedu i dalje su procijenjene na oko jedan posto. Na vrhu ljestvice i dalje su Finska, Grčka i Danska, dok se ispred Hrvatske nalazi još niz zemalja, uključujući Australiju, Francusku, Izrael, Švedsku, Rumunjsku, Italiju i Ukrajinu.

Rasprava u Turskoj

Istodobno, pjesma ‘Andromeda’ odjeknula je u turskim medijima. Pojedine interpretacije sugeriraju da tematizira sudbinu žena koje su kroz povijest bile otimane, porobljavane ili prisilno udavane i preobraćane tijekom Osmansko Carstvo.

Zbog toga se otvorila rasprava o tome šalje li Hrvatska skrivenu povijesno-političku poruku. Dio komentatora pritom naglašava da se Osmansko Carstvo u tekstu pjesme nigdje izravno ne spominje, pa takva tumačenja ostaju na razini interpretacije.

U svakom slučaju, ‘Andromeda’ je dobila dodatnu pažnju, a hoće li se ona pretočiti u glasove, pokazat će rezultat na pozornici.