Splitski HNK priredio poseban doček Terezi Kesoviji nakon oproštaja

Povodom oproštajnog koncerta na Starom placu u Splitu, splitski HNK organizirao je posebni doček za Terezu Kesoviju

Splitska noć ispunjena emocijama dobila je svoj tihi, ali snažan nastavak iza pozornice. Nakon velikog oproštajnog koncerta na Starom placu, Tereza Kesovija dočekana je u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu uz pljesak, pjesmu i iskrene riječi zahvalnosti.

Večer za pamćenje Poseban doček organiziran je u čast jedne od najvećih diva domaće glazbene scene, a atmosfera je bila nabijena emocijama. U društvu prijatelja i dugogodišnjih suradnika slavila se glazba, ali i impresivna karijera koja traje već šest desetljeća. Iz splitskog HNK-a poručili su: 'U društvu prijatelja i suradnika, kraj jedne divne večeri protekla u znaku glazbe, emocije i poštovanja prema jednoj od najvećih diva naše glazbene scene. Hvala, draga Tereza, na povjerenju, toplini i umjetnosti koju nesebično dijelite s publikom već generacijama'.

Okupljeni su je dočekali pljeskom, pjevajući stihove pjesme 'Nima Splita do Splita', čime su dodatno naglasili posebnu povezanost pjevačice i grada. Publika oko stadiona Tereza Kesovija u kazalište je ušla oslanjajući se na fizioterapeutkinju koja joj je bila podrška tijekom cijelog koncerta, što je dodatno dirnulo prisutne. Na Starom placu održan je koncert kojim je obilježila 60 godina karijere i oprostila se od splitske publike. Zbog velikog interesa događaj je premješten iz HNK-a na nekadašnji Hajdukov stadion, a ulaznice su planule u rekordnom roku.

