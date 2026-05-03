Glas koji nismo zaboravili: Zvijezda devedesetih nakon godina tišine zapjevala na Terezinom koncertu

Nekadašnja pjevačica sastava Stijene ( u ben je došla nakon Maje Blagdan ), Zrinka Milić , koja je svoj puni glas pokazala na festivalskim pozornicama u pjesmama što ih je za nju stvarao čuveni skladatelj Zdenko Runjić , vratila se pod reflektore .

Nestala sa scene

Mnogi su joj u ranim danima karijere nazivali su je novom Doris Dragović, a zahvaljujući Runjićevom hitu 'Srce od zlata' zasjala je na festivalu Melodije hrvatskog Jadrana i praktički preko noći postala nova zvijezda.

'Kad sam započela suradnju sa Zdenkom Runjićem (najjačim autorom dalmatinske glazbe ) skroz je bilo normalno da festivali postanu dio mog glazbenog postojanja. Toliko sam festivala prošla da danas s tugom gledam što su ti festivali postali. Nije tajna da sve više pjevača odbija ići na festivale jer su se festivali srozali do dna! To mi je teško gledati, pogotovo Splitski festival jer on je ipak nekad bio institucija', ispričala je ranije za Dalmacijadanas.