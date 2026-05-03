Glas koji nismo zaboravili: Zvijezda devedesetih nakon godina tišine zapjevala na Terezinom koncertu

Split večeras živi u znaku velikog glazbenog rastanka: pjevačka diva Tereza Kesovija koncertom na Starom placu stavlja emotivnu točku na više od šest desetljeća impresivne karijere, a među onima koji su nastupili kao posebni gosti bila je i nekadašnja pjevačica grupe Stijene, Zrinka Milić koju publika pamti po vrhunskom vokalu i pjesmi 'Srce od zlata'
Nekadašnja pjevačica sastava Stijene (u ben je došla nakon Maje Blagdan), Zrinka Milić, koja je svoj puni glas pokazala na festivalskim pozornicama u pjesmama što ih je za nju stvarao čuveni skladatelj Zdenko Runjić, vratila se pod reflektore.
Nestala sa scene
Mnogi su joj u ranim danima karijere nazivali su je novom Doris Dragović, a zahvaljujući Runjićevom hitu 'Srce od zlata' zasjala je na festivalu Melodije hrvatskog Jadrana i praktički preko noći postala nova zvijezda.
'Kad sam započela suradnju sa Zdenkom Runjićem (najjačim autorom dalmatinske glazbe ) skroz je bilo normalno da festivali postanu dio mog glazbenog postojanja. Toliko sam festivala prošla da danas s tugom gledam što su ti festivali postali. Nije tajna da sve više pjevača odbija ići na festivale jer su se festivali srozali do dna! To mi je teško gledati, pogotovo Splitski festival jer on je ipak nekad bio institucija', ispričala je ranije za Dalmacijadanas.
Snažna emocija
Rekla je da je Runjić je u svojim pjesmama iz nje izvukao ono što joj je najjača strana, snažnu emociju u glasu. Tako su nastale te njegove divne skladbe. Neizmjerna joj je čast što je mogla otpjevati i dva teksta Jakše Fiamenga, napisana upravo za mene, 'Duša duše' i 'A dani biže' koje su za nju simbol zlatnog doba istinskih, kvalitetnih festivala.
Također je rekla da je ponosna na četiri albuma koja je objavila, a posebna joj je čast što joj je Gibonni napisao jednu pjesmu. Na posljednjem albumu ostvarila je i duet s Oliverom Dragojevićem, pjesmu 'Hvala'. Iza nje je još nekoliko dueta, među kojima je onaj s Matkom Jelavićem, pjesma 'Ti samo ti'.
Nakon Runjićeve smrti pjevačica predivnog glasa sve se tiše pojavljivala u javnosti i postupno se povukla u mir obiteljskog života. Prije godinu dana najavila je da se lagano vraća koncertima te da snimati i nešto novo. Večeras je nastupila na koncertu Tereze Kesovije i publiku podsjetila na svoj moćni glas.