Hladna na ekranu, opuštena privatno: Zvijezda 'Dalekog grada': 'Nemam velika očekivanja od života'

Gledatelji je poznaju kao strogu i nesmiljenu Fidan Albora u hit-seriji 'Daleki grad', no turska glumica Ilkay Kayku privatno je potpuna suprotnost svom liku. Premda u seriji glumi majku koja pokušava zadržati kontrolu nad svojom obitelji i statusom, izvan kamera njeguje vrlo opušten stil, voli putovati i ne bježi od pokazivanja svojih tetovaža

Kada skine kostime svog lika, Ilkay Kayku je na prvi pogled teško prepoznati. Zrači nevjerojatnom mirnoćom, voli tišinu i bježi od gradske buke. Iako joj pripisuju pomalo buntovnički, 'cool' imidž, glumica priznaje da sebe ne vidi tako.

'Volim avanturu, mislim da je svi vole, samo je pitanje imate li hrabrosti upustiti se u nju ili ne,' iskrena je İlkay. 'Ne mislim da sam buntovnica; trudim se što je više moguće uskladiti sa životom, okolinom i poslom kojim se bavim, ali ponekad to jednostavno proključa u čovjeku. Jer čak i kada ništa ne kažete, ljudi ili sam život mogu vas uvjeravati da je taj put ispravan. Ponekad jednostavno morate reći: 'Može i ovako.' Ne znam koliko je to plemenito.'

Ljubav prema putovanjima i promjenama Zvijezda 'Dalekog grada', koja je hrvatskoj publici poznata i po ulogama u 'Zlatnom kavezu' (gdje je glumila Mezide), ističe koliko joj je važna aktivnost i kretanje. Svojevremeno je živjela prilično nomadskim načinom života. 'Prazan um čovjekov je najveći neprijatelj. Ne mogu biti besposlena', naglašava glumica. 'Volim putovati. Bila sam kamperica, živjela sam i u kamp-prikolici. Ali sada mislim da bi bilo lijepo stati i voljela bih imati jedno stabilno mjesto. Jer kad stalno putujete, neke stvari postanu suvišne i previše iscrpljujuće'.

O liku stroge Fidan Premda se njezin stvarni karakter uvelike razlikuje od Fidan, Kayku kaže da nije imala problema s uživljavanjem u ulogu. U 'Dalekom gradu' glumi ženu koja krivi svoju šogoricu Sadakat (Gonca Cilasun) za to što joj je suprug Eđmel (Mufit Kayacan) završio u zatvoru, i pod svaku cijenu pokušava zaštititi svoju djecu Šahina (Alper Cankaya) i Zerin (Dilin Doger)...

'Ne sličim Fidan. Ali nikada nisam imala problema prihvatiti taj lik. U početku mi je smetalo to što je previše vikala. Nema smisla stalno raditi iste stvari i očekivati drugačije rezultate; mislila sam da joj način razmišljanja nije funkcionalan', analizira glumica. Ipak, nalazi opravdanje za njezine postupke. 'Osim toga, Fidan je žena, majka; osoba koja pokušava zaštititi svoj brak, djecu i svoju socioekonomsku sigurnost, i tu zapravo nemate što puno reći.'