Slavna ljepotica oštro o novom trendu mršavljenja: 'To je pljuska u lice ženama'

Najpoznatija plus size manekenka Ashley Graham ponovno je stala u obranu tjelesne raznolikosti, upozorivši da sve veća popularnost GLP-1 lijekova za mršavljenje šalje obeshrabrujuću poruku ženama koje su se godinama borile za vidljivost

Ashley Graham ne skriva da je zabrinuta zbog sve raširenije upotrebe GLP-1 lijekova za mršavljenje u modnoj industriji. Američka manekenka i jedna od najpoznatijih zagovornica body positivity pokreta u razgovoru za Marie Claire oštro je komentirala trend koji je posljednjih godina snažno promijenio percepciju tijela u javnosti.

'To je doista obeshrabrujuće', rekla je 38-godišnja Ashley Graham. 'Klatno se pomaknulo prema prihvaćanju tijela, pozitivnosti, poruci da svatko može biti ono što želi biti. A sada se vraća u potpuno suprotnom smjeru, što djeluje kao pljuska u lice ženama koje su imale osjećaj da su napokon dobile glas.' 'Ovaj lijek neće izbrisati cijelu statistiku žena' Ashley Graham smatra da su lijekovi za mršavljenje dio trenda koji neće trajati zauvijek. 'To ide s vremenom, a GLP-1 lijekovi su sadašnje vrijeme', rekla je. 'Znam da postoje i da će uvijek postojati žene koje se smatraju plus size ženama. Ovaj lijek neće izbrisati cijelu statistiku žena.' Dodala je da se posljednjih godina ipak dogodio vidljiv pomak kada je riječ o zastupljenosti plus size žena u modnoj industriji, iako, prema njezinu mišljenju, taj napredak često ne dobiva dovoljno priznanja. 'Ima toliko plus size influencerica i kreatorica. Posvuda su, različitih su veličina, proporcija i izgleda, a žene se s njima mogu poistovjetiti', rekla je A. Graham.

Posebno važnim smatra utjecaj mladih žena koje su odrasle uz društvene mreže i sada same imaju platformu s koje mogu poručiti mlađim generacijama: 'Budite svoje, budite ono što želite biti. Ako imate celulit, koga briga?' Unatoč promjenama u industriji, Graham ne namjerava prestati govoriti o prihvaćanju tijela i važnosti modne ponude za žene svih konfekcijskih brojeva. 'Zašto bih sada prestala i zašto bih se ljutila zbog posla koji sam napravila?' rekla je. 'Spustim glavu i fokusiram se na žene s kojima smo izgradili zajednicu.' Istaknula je da je i dalje ključno boriti se za tjelesnu raznolikost i za to da 'sve žene, svih oblika, svih veličina i svih pozadina, imaju odjeću koja im pristaje'.

'Važno je da ljudi koji nemaju samopouzdanja steknu samopouzdanje', poručila je. Ashley je govorila i o tome kako su tri trudnoće promijenile njezin odnos prema vlastitom tijelu. Sa suprugom Justinom Ervinom, za kojeg se udala 2010., ima tri sina. 'Samopouzdanje na kraju dana ne diskriminira', rekla je, dodajući da još uči živjeti u tijelu koje se promijenilo nakon majčinstva.

Ashley Graham