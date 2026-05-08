Ovo je najskuplja sezona 'Bijelog lotosa': Evo na što su potrošili vrtoglavih 120 milijuna dolara

Četvrta sezona hvaljene serije 'Bijeli lotos' seli se na francusku rivijeru i donosi oštru satiru filmske industrije smještenu usred prestižnog Filmskog festivala u Cannesu. S produkcijskim budžetom od nevjerojatnih 120 milijuna dolara, američki glumci suočit će se s pravim kulturnim šokom, zloglasnom francuskom arogancijom i nemilosrdnom borbom za slavu

Nakon Havaja, Sicilije i Tajlanda, kreator serije 'Bijeli lotos' Mike White za novu je sezonu odabrao najglamurozniju europsku pozornicu: Azurnu obalu. Radnja će pratiti dvije rivalske filmske ekipe koje dolaze u Cannes s namjerom da dokažu svoju vrijednost; jedni odsjedaju u raskošnom hotelu na samoj promenadi Croisette, dok se drugi skrivaju u diskretnoj, luksuznoj vili na brdu. Prema pisanju Varietyja, snimanje će trajati punih sedam mjeseci.

Vrtoglavi budžet i zakupljeni hoteli Ova sezona donosi produkcijski presedan jer po prvi put razbija pravilo 'jednog hotela'. Poznati dvorac Château de la Messardière u Saint-Tropezu postao je izmišljeni White Lotus du Cap, dok se slavni Hôtel Martinez na canneskoj Croisettei pretvorio u White Lotus Cannes. Kako bi osigurali mir za snimanje, producenti su morali zakupiti cijele hotele i zatvoriti ih za javnost, što je stvorilo astronomske troškove.

Poznato je da cijene noćenja u tim hotelima u sezoni variraju od tisuću eura za osnovnu sobu, dok se za najluksuznije apartmane traži od nevjerojatnih 28.000 do čak 50.000 eura po noći. Stoga ne čudi da je budžet serije probio granicu od 120 milijuna dolara. Iako je to golem izdatak za HBO, produkcija će donijeti nevjerojatan ekonomski poticaj regiji. Prema procjenama, ekipa 'Bijelog lotosa' ostvarit će oko 17.000 hotelskih noćenja, čime se Cannes uspješno 'osvetio' Siciliji koja mu je preotela snimanje druge sezone. Gradski dužnosnici čak su ukinuli uobičajenu birokraciju kako bi privukli seriju i maksimalno im olakšali 50 dana snimanja na gradskim ulicama.



Kulturni šok i 'francuska arogancija' Producent David Bernad izjavio je kako će glavni izvor komedije ponovno biti kulturne razlike na relaciji Hollywood – Francuska. Kako prenosi Variety, ideja za lokaciju rodila se nakon večere na kojoj su članovi produkcije doživjeli klasični stereotip s bahatim i nezainteresiranim francuskim konobarom. Ta se dinamika savršeno uklopila u seriju koja obožava secirati odnos između privilegiranih gostiju i frustriranog osoblja.

Već su procurili i prvi detalji s filmskog seta. Jedna od snimljenih scena navodno prikazuje veliku zvijezdu kako se agresivno svađa s recepcionarom zahtijevajući dostavu u sobu izvan radnog vremena. U glumačku postavu uskočile su i domaće zvijezde poput Laure Smet i slavnog Vincenta Cassela, koji je preuzeo ulogu menadžera hotela.

Pravi razlog odlaska Helene Bonham Carter Iza kulisa također nije nedostajalo drame. Mike White originalno je napisao ulogu 'zaboravljene zvijezde koja očajnički traži povratak na scenu' za dvostruku oskarovsku nominenticu Helenu Bonham Carter. Međutim, slavna je glumica iznenada napustila set nakon svega tjedan dana.