Ovo nitko nije očekivao: Serija 'The Bear' dobila neočekivanu epizodu - i već je možete pogledati

Iako se peta, a ujedno i posljednja sezona hit serije 'The Bear' tek očekuje, obožavatelje je potpuno iznenadila nova epizoda koja je bez ikakve najave osvanula na streaming servisima. Riječ je o jednosatnom prequelu pod nazivom 'Gary', a u fokusu su omiljeni likovi Richie i Mikey
Nova epizoda prati njihov zajednički put u grad Gary u Indiani, smješten u vrijeme prije događaja iz glavne serije. Posebnost ovog iznenađenja je što su scenarij zajednički napisali glumci Ebon Moss-Bachrach (Richie) i Jon Bernthal (Mikey), dok režiju potpisuje kreator serije Christopher Storer. Moss-Bachrach je vijest o izlasku epizode potvrdio putem Instagrama, nazvavši ovaj projekt 'ostvarenjem sna' i zahvalivši se 'prekrasnim ljudima' iz Indiane i Chicaga.
Uvod u posljednju sezonu
Kreator serije Christopher Storer prvotno je planirao zaokružiti priču u četiri sezone, no mreža FX naručila je i petu, koja bi trebala biti prikazana nadolazećeg ljeta. Da je to uistinu kraj hvaljene kulinarske drame, potvrdili su i sami glumci.
'Svi znaju da je ovo kraj serije. Ne otkrivam ništa novo, to su rekli od samog početka', izjavila je nedavno glumica Jamie Lee Curtis.
'Rođaci! Primos! Cugini! Pripremite se za Garyja!!!! Presretni smo što konačno možemo podijeliti ovu malu avanturu s Richiejem i Mikeyjem. Napisali smo je @jonnybernthal i ja. Režirao jedinstveni Christopher Storer. Rad na ovome bio je ostvarenje sna. Hvala prekrasnim ljudima iz Garyja u Indiani i, kao i uvijek, Chicaga u Illinoisu. Upišite 'Gary' u tražilicu na Huluu ili Disney++', objavio je Ebon Moss-Bachrach na svom Instagram profilu.
Do izlaska novih epizoda, fanovi mogu uživati u zajedničkoj izvedbi Moss-Bachracha i Bernthala, koji trenutno zajedno nastupaju i na Broadwayu.
Serija 'The Bear' do sada je osvojila čak 21 nagradu Emmy, a osim spomenutog dvojca, fantastična glumačka postava uključuje Jeremyja Allena Whitea, Ayo Edebiri, Lizu Colon-Zayas i brojne druge zvijezde. Iako je neočekivana, epizoda 'Gary' savršen je podsjetnik na to zašto je ova napeta priča osvojila gledatelje i kritiku diljem svijeta.