Ovo nitko nije očekivao: Serija 'The Bear' dobila neočekivanu epizodu - i već je možete pogledati

Iako se peta, a ujedno i posljednja sezona hit serije 'The Bear' tek očekuje, obožavatelje je potpuno iznenadila nova epizoda koja je bez ikakve najave osvanula na streaming servisima. Riječ je o jednosatnom prequelu pod nazivom 'Gary', a u fokusu su omiljeni likovi Richie i Mikey

Nova epizoda prati njihov zajednički put u grad Gary u Indiani, smješten u vrijeme prije događaja iz glavne serije. Posebnost ovog iznenađenja je što su scenarij zajednički napisali glumci Ebon Moss-Bachrach (Richie) i Jon Bernthal (Mikey), dok režiju potpisuje kreator serije Christopher Storer. Moss-Bachrach je vijest o izlasku epizode potvrdio putem Instagrama, nazvavši ovaj projekt 'ostvarenjem sna' i zahvalivši se 'prekrasnim ljudima' iz Indiane i Chicaga.

Uvod u posljednju sezonu Kreator serije Christopher Storer prvotno je planirao zaokružiti priču u četiri sezone, no mreža FX naručila je i petu, koja bi trebala biti prikazana nadolazećeg ljeta. Da je to uistinu kraj hvaljene kulinarske drame, potvrdili su i sami glumci. 'Svi znaju da je ovo kraj serije. Ne otkrivam ništa novo, to su rekli od samog početka', izjavila je nedavno glumica Jamie Lee Curtis.