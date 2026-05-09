Diletta Leotta rodila drugo dijete: Objavila prve fotografije sina iz bolnice i otkrila ime

Poznata sportska novinarka Diletta Leotta i vratar Loris Karius postali su roditelji po drugi put. Sretnu vijest o rođenju sina par je ove subote potvrdio emotivnom objavom na društvenim mrežama
Obitelj omiljene talijanske televizijske voditeljice, Dilette Leotte, postala je bogatija za još jednog člana. Nakon kćerkice Arije, rođene 2023. godine, poznati je par dobio dječaka, a prve fotografije iz bolnice odmah su oduševile njihove brojne pratitelje.
Emotivne fotografije iz bolnice
U objavi na Instagramu sportska je novinarka podijelila nekoliko dirljivih kadrova snimljenih nedugo nakon poroda. Na fotografijama vidno emotivna Diletta u naručju drži svog tek rođenog sinčića, dok uz nju pozira nasmiješeni suprug Loris Karius. Sretnim roditeljima u bolnici se pridružila i njihova prvorođena kći Aria, a opis ispod slika bio je kratak, ali znakovit - ime dječaka uz plavo srce.
Dilettina pobjeda u odabiru imena
Dječak je dobio ime Leonardo, što znači da je televizijska voditeljica uspjela 'progurati' svoj favorit. Naime, u nedavnom intervjuu za La Gazzettu dello Sport priznala je kako se sa suprugom još uvijek ne može dogovoriti oko imena.
'Ovo je mrtva trka između mene i Lorisa. Ja ne odustajem od svojih favorita, a on od svojih. Ovaj put naginjem više klasičnom imenu. Vidjet ćemo tko će pobijediti, možda nađemo neki kompromis', izjavila je tada. Sudeći prema današnjoj objavi, u ovoj je obiteljskoj debati talijanska novinarka na kraju ipak imala zadnju riječ.