Diletta Leotta rodila drugo dijete: Objavila prve fotografije sina iz bolnice i otkrila ime

Obitelj omiljene talijanske televizijske voditeljice, Dilette Leotte, postala je bogatija za još jednog člana. Nakon kćerkice Arije , rođene 2023. godine, poznati je par dobio dječaka, a prve fotografije iz bolnice odmah su oduševile njihove brojne pratitelje.

U objavi na Instagramu sportska je novinarka podijelila nekoliko dirljivih kadrova snimljenih nedugo nakon poroda . Na fotografijama vidno emotivna Diletta u naručju drži svog tek rođenog sinčića , dok uz nju pozira nasmiješeni suprug Loris Karius . Sretnim roditeljima u bolnici se pridružila i njihova prvorođena kći Aria, a opis ispod slika bio je kratak, ali znakovit - ime dječaka uz plavo srce.

Dilettina pobjeda u odabiru imena

Dječak je dobio ime Leonardo, što znači da je televizijska voditeljica uspjela 'progurati' svoj favorit. Naime, u nedavnom intervjuu za La Gazzettu dello Sport priznala je kako se sa suprugom još uvijek ne može dogovoriti oko imena.

'Ovo je mrtva trka između mene i Lorisa. Ja ne odustajem od svojih favorita, a on od svojih. Ovaj put naginjem više klasičnom imenu. Vidjet ćemo tko će pobijediti, možda nađemo neki kompromis', izjavila je tada. Sudeći prema današnjoj objavi, u ovoj je obiteljskoj debati talijanska novinarka na kraju ipak imala zadnju riječ.