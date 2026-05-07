Stonebride nastupaju prije Mastodona u Zagrebu

Zagreb, Tvornica kulture // nedjelja, 28. lipnja 2026.

Zagrebački bend Stonebride nastupit će prije metal titana Mastodon u zagrebačkoj Tvornici kulture u nedjelju 28. lipnja 2026. Stonebride više od dva desetljeća grade zvuk na sjecištu heavy rocka, dooma, psihodelije, progresivnog i alternativnog rocka. Uz nastupe na brojnim europskim turnejama, klubovima i festivalima, dijelili su pozornice s imenima poput Kyuss Lives!, Monster Magnet, Truckfighters, Karma to Burn, Elder, Yawning Man, True Widow ili Colour Haze. Uz četiri studijska, mini album i dva EP-ja, posljednji album “Smiles Revolutionary” pokazao je zreliju, atmosferičniju stranu benda, slojevite vokalne melodije, promjene tempa i desert-rock estetiku potvrđujući poziciju među regionalnim i europskim imenima žanra. Uskoro će objaviti novi EP, a u Tvornicu donose kombinaciju težine, psihodelije i koncertne energije koja se najbolje doživljava uživo.

Stonebride - In Presence Izvor: Društvene mreže

Kao omiljeni bend domaćih fanova žestoke glazbe, Mastodon je više puta do sada rasprodavao zagrebačke koncertne prostore. Jedan od najvećih i najznačajnijih metal bendova današnjice u Hrvatsku dolazi u sklopu velike turneje koja ih vodi po festivalima i headlinerskim nastupima, a divovi iz Atlante dolaze na jednu od svojih omiljenih koncertnih destinacija. U više od dva desetljeća Mastodon su redefinirali metal glazbu. Probili su se mješavinom mnogih žanrova metala, od progresivnog i eksperimentalnog do sludgea i stonera, sve potkrepljujući moćnim live nastupima. U glazbenu povijest Mastodon je upisan s hvaljenim albumima kao što su “Leviathan”, koji je Rolling Stone uvrstio na popis 100 najboljih metal albuma svih vremena, “Crack the Skye”, “The Hunter”, “Emperor of Sand” i “Hushed and Grim”, a izdanja redovito završavaju među najboljim albumima Billboardove ljestvice. Višestruki dobitnici nominacija za Grammyja, u kategoriji najbolje metal izvedbe nagradu su i dobili za pjesmu "Sultan's Curse".

Mastodon - Sultan's Curse Izvor: Društvene mreže

Bend svakim svojim izdanjem podiže ljestvicu u modernom metalu, a njihova glazba može se čuti u serijama poput “The Game of Thrones”, programima The History Channel, kao i festivalima poput Coachelle. Redovito su hvaljeni po glasovitim specijaliziranim medijima kao što su Metal Hammer, Classic Rock ili Rock Sound. Istovremeno ih BBC naziva “najambicioznijim, najneustrašivijim i najzabavnijim metal bendom koji se probio do mainstreama”, a Rolling Stone piše da su “najvažniji noviji metal bend”. Hvalospjevi dolaze i za singl “Floods of Triton” koji potpisuju s Lamb of God nakon što su s njima odradili turneju po arenama.

Mastodon - Pushing the Tides Izvor: Društvene mreže