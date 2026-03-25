STIŽE PRINOVA

Jedna rečenica Sienne Miller otvorila je važnu temu o majčinstvu nakon 40.

E. K.

25.03.2026 u 03:21

Sienna Miller
Sienna Miller Izvor: EPA / Autor: ANDRE PAIN
Bionic
Reading

Sienna Miller otvoreno je progovorila o trećoj trudnoći i priznala da joj je majčinstvo u četrdesetima znatno mirnije i lakše nego kad je prvo dijete dobila s 29 godina

Lijepa glumica, koja sad ima 44, očekuje treće dijete, drugo s partnerom Olijem Greenom, s kojim je u vezi od 2022. godine.

vezane vijesti

U intervjuu za Glamour Sienna Miller je rekla da joj je danas sve jednostavnije jer više nema osjećaj rastrganosti ni pritiska da istodobno mora ostvariti sve životne planove.

'Trudnoća u četrdesetima je najbolja', poručila je, dodajući da joj sada odgovara mirniji ritam života i da se osjeća stabilnije nego u tridesetima, koje opisuje kao kaotično razdoblje.

Glumica je pritom naglasila i da se u četrdesetima osjeća sigurnije u sebe. Kako je rekla, s godinama je došla do točke u kojoj puno manje mari za tuđa očekivanja, a upravo je taj osjećaj unutarnje čvrstoće, prema njezinim riječima, bio važan i u odluci da ponovno postane majka.

Ne pristaje na dvostruke standarde

Sienna Miller u istom je razgovoru otvorila i pitanje dvostrukih kriterija kad je riječ o roditeljstvu u zrelijoj dobi. Upozorila je da se muškarce koji djecu dobivaju u poznim godinama uglavnom ne propituje na isti način, pa je upitala zašto se oko žena i trudnoće nakon četrdesete i dalje stvara poseban 'narativ'.

Otkrila je i da je u kasnim tridesetima zamrznula jajne stanice, iako ih na kraju nije trebala koristiti. Rekla je da je prirodno zatrudnila, ali da joj je sama odluka o zamrzavanju jajnih stanica tada donijela veliko olakšanje.

Sienna Miller je posljednjih dana ponovno u fokusu i zbog povratka na Instagram nakon osam godina stanke, gdje je pokazala trudnički trbuh. Trudnoću je prvi put javno pokazala još u prosincu 2025. na dodjeli Fashion Awards u Londonu. Glumica je već majka dvjema djevojčicama - jednu je dobila krajem 2023. s Olijem Greenom, a 13-godišnju Marlowe ima iz veze s glumcem Tomom Sturridgeom.

vezane vijesti

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
najpopularnije

Još vijesti