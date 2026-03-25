Jedna rečenica Sienne Miller otvorila je važnu temu o majčinstvu nakon 40.

Lijepa glumica , koja sad ima 44, očekuje treće dijete, drugo s partnerom Olijem Greenom , s kojim je u vezi od 2022. godine.

U intervjuu za Glamour Sienna Miller je rekla da joj je danas sve jednostavnije jer više nema osjećaj rastrganosti ni pritiska da istodobno mora ostvariti sve životne planove.

'Trudnoća u četrdesetima je najbolja', poručila je, dodajući da joj sada odgovara mirniji ritam života i da se osjeća stabilnije nego u tridesetima, koje opisuje kao kaotično razdoblje.

Glumica je pritom naglasila i da se u četrdesetima osjeća sigurnije u sebe. Kako je rekla, s godinama je došla do točke u kojoj puno manje mari za tuđa očekivanja, a upravo je taj osjećaj unutarnje čvrstoće, prema njezinim riječima, bio važan i u odluci da ponovno postane majka.