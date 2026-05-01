Od susreta u Splitu do velike obitelji: Zanimljiva ljubavna priča Petra Pereže

Voditelj Dnevnika Nove TV Petar Pereža i njegova supruga Morana postali su roditelji djevojčice koja je dobila posebno ime, a prinova je u njihovu obitelj stigla nakon dvojice sinova

Petar i njegova supruga Morana ovih dana imaju poseban razlog za slavlje. Nakon sinova Tome i Šimuna, njihova je obitelj postala bogatija za djevojčicu kojoj su dali posebno i neobično ime: Mari Charbel.

Sretnu vijest voditelj je podijelio na Facebooku, objavivši fotografiju na kojoj nježno dodiruje ručicu novorođene kćeri. Uz emotivnu objavu poručio je da je mama Morana dobro, a da su braća i tata ponosni. Dolazak djevojčice posebno je razveselio stariju braću, 18-godišnjeg Tomu i 16-godišnjeg Šimuna, a obitelj je ubrzo primila brojne čestitke prijatelja, kolega i pratitelja. Ime s posebnom simbolikom Ime Mari Charbel mnogima je privuklo pažnju jer nije često, a nosi snažnu duhovnu simboliku. Charbel se povezuje sa svetim Charbelom, libanonskim redovnikom i svećenikom poznatim po asketskom životu i čudesima koja mu se pripisuju, dok se Mari veže uz ime Marija.

Pereža je i ranije isticao važnost vjere i obitelji u svom životu, pa se odabir imena uklapa u vrijednosti koje su njemu i supruzi važne. Inače, ljubavna priča Petra i Morane počela je prije više od dva desetljeća. Upoznali su se 2005. godine zahvaljujući zajedničkoj prijateljici Kristini Tešiji. Petar je tada živio i radio u Splitu kao urednik na Radio Dalmaciji, a Morana, po zanimanju odgojiteljica, stigla je iz Šibenika. Prvi susret bio je obična kava, no vrlo brzo prerastao je u početak ozbiljne veze.

Petar Pereža Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL





Petar Pereža Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL