PONOSAN OTAC TROJE DJECE

Od susreta u Splitu do velike obitelji: Zanimljiva ljubavna priča Petra Pereže

E. K.

01.05.2026 u 21:04

Petar Pereža
Petar Pereža
Voditelj Dnevnika Nove TV Petar Pereža i njegova supruga Morana postali su roditelji djevojčice koja je dobila posebno ime, a prinova je u njihovu obitelj stigla nakon dvojice sinova

Petar i njegova supruga Morana ovih dana imaju poseban razlog za slavlje. Nakon sinova Tome i Šimuna, njihova je obitelj postala bogatija za djevojčicu kojoj su dali posebno i neobično ime: Mari Charbel.

Sretnu vijest voditelj je podijelio na Facebooku, objavivši fotografiju na kojoj nježno dodiruje ručicu novorođene kćeri. Uz emotivnu objavu poručio je da je mama Morana dobro, a da su braća i tata ponosni.

Dolazak djevojčice posebno je razveselio stariju braću, 18-godišnjeg Tomu i 16-godišnjeg Šimuna, a obitelj je ubrzo primila brojne čestitke prijatelja, kolega i pratitelja.

Ime s posebnom simbolikom

Ime Mari Charbel mnogima je privuklo pažnju jer nije često, a nosi snažnu duhovnu simboliku. Charbel se povezuje sa svetim Charbelom, libanonskim redovnikom i svećenikom poznatim po asketskom životu i čudesima koja mu se pripisuju, dok se Mari veže uz ime Marija.

Pereža je i ranije isticao važnost vjere i obitelji u svom životu, pa se odabir imena uklapa u vrijednosti koje su njemu i supruzi važne. Inače, ljubavna priča Petra i Morane počela je prije više od dva desetljeća. Upoznali su se 2005. godine zahvaljujući zajedničkoj prijateljici Kristini Tešiji.

Petar je tada živio i radio u Splitu kao urednik na Radio Dalmaciji, a Morana, po zanimanju odgojiteljica, stigla je iz Šibenika. Prvi susret bio je obična kava, no vrlo brzo prerastao je u početak ozbiljne veze.

Petar Pereža
  • Petar Pereža
  • Petar Pereža
  • Petar Pereža
  • Petar Pereža
Petar Pereža

'Otišli smo zajedno na kavu, sljedeći tjedan ja sam nju posjetio u Šibeniku i tako je počelo', prisjetio se Pereža u jednom ranijem intervjuu.

Ni udaljenost između Splita i Šibenika nije im predstavljala prepreku. Oboje su poslije govorili da su brzo osjetili kako je riječ o vezi koja ima budućnost. Morana je jednom prilikom rekla da je odmah znala da bi Petar mogao biti osoba s kojom će provesti život. Već iste godine par se preselio u Zagreb, nakon što je Pereža prihvatio posao na Novoj TV. U srpnju 2006. vjenčali su se u Skradinu, a slavlje su nastavili na rijeci Krki, u opuštenoj atmosferi s obitelji i prijateljima.

U siječnju 2007. dobili su prvog sina Tomu, a dvije godine kasnije rodio se Šimun.

Rođenje kćeri dogodilo se u razdoblju velikih promjena za poznatog voditelja. Nakon dugogodišnjeg rada na Novoj TV, Pereža je nedavno prešao na RTL, gdje ga očekuju voditeljski i urednički zadaci.

Tako je za obitelj Pereža 2026. počela kao godina velikih novosti - s novim poslovnim izazovom, ali i najljepšom privatnom promjenom.

OŠTAR TON

OŠTAR TON

Trump otkrio što misli o kralju Charlesu i Williamu, a Meghan nije štedio
CARYS ZETA DOUGLAS

CARYS ZETA DOUGLAS

Još jedna nepo beba ili nova nada kazališta? Kći holivudskog para dobila važan angažman
RIJETKO GA VIDIMO

RIJETKO GA VIDIMO

S odvjetnikom s Korčule već je 14 godina: Domenica objasnila zašto dečka skriva od medija

najpopularnije

Još vijesti