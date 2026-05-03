Hollywoodska legenda otkrila čime je unuci najčešće zaposle

Goldie Hawn u dnevnoj sobi ima šaljivi natpis koji kaže: 'Mnoga su djeca razmažena zato što ne smijete istući baku.' Nije stoga iznenađenje da oskarovka, glumica i autorica dječjih knjiga, nema stroga pravila kada govori o ulozi bake.

Što im najčešće kuha? Kako kaže, ovisi o tome što će pristati pojesti.

Goldie Hawn kaže da je sretna gdje god su njezini unuci, a često se nađe i u ulozi one koja im priprema obroke.

S glumcem Kurtom Russellom , s kojim je u vezi 43 godine, ima veliku povezanu obitelj. Tu su njihova djeca Oliver Hudson, Kate Hudson, Wyatt Russell i Boston Russell , kao i osmero unučadi, u dobi od dvije do 22 godine.

'Sve što će jesti. Svi su izbirljivi, da vam kažem. Osjećate se kao kuharica po narudžbi. Znate na što mislim? Ali kuham doručak. Vole moj doručak', ispričala je.

Glumica ne skriva koliko joj je obitelj važna. 'Mi smo bliska obitelj', rekla je, a upravo je unučad spomenula i u zahvali svoje prve dječje knjige 'The After-School Kindness Crew: Pooch on the Loose #1', koja izlazi 5. svibnja.

Hawn je baka djeci Kate Hudson, Ryderu, Binghamu i Rani Rose, zatim Oliverovoj djeci Bodhiju, Wilderu i Rio, kao i Wyattovim sinovima Buddyju i Booneu. Ipak, likovi iz knjige nisu nastali prema njezinoj obitelji. U središtu priče su četvrtaši Mia, Tony i River, koji pomažu psu iz skloništa da pronađe dom.

'Nisam crpila inspiraciju iz svojih unuka. U knjizi je mnogo djece i priča je važna. Često nije biografska i ne radim ništa u vezi sa svojom djecom', objasnila je Hawn.

Knjiga je prva u planiranoj seriji od četiri nastavka, a u nju su uklopljeni elementi njezine inicijative za mentalno zdravlje MindUP, programa koji se provodi u školama i djecu uči o dijelovima mozga te načinima regulacije emocija.

'To je ono što radimo, pokušavamo djeci dati sposobnost da razviju snažniju mentalnu kondiciju', rekla je Hawn, ističući da knjiga govori o empatiji, dobroti i radosti.

Unuka joj je dala prvu reakciju

Iako unuci nisu bili predložak za likove, njezina 12-godišnja unuka Rio, kći Olivera Hudsona i Erin Bartlett, pročitala je knjigu prije objave i dala joj svoje mišljenje.

'Ono što joj se svidjelo u knjizi jest to što je smiješna, a moram reći da doista jest smiješna', rekla je Hawn. 'Čak i kad sam snimala knjigu, radila sam audioknjigu, smijala sam se.'

Za Goldie Hawn, koja iza sebe ima desetljeća filmske karijere, život bake očito je jedno od najdražih poglavlja. U njemu nema puno pravila, ali ima mnogo igre, zajedničkih obroka i osjećaja da je obitelj ono što ostaje najvažnije.