Dolazak Johna Malkovich u Hrvatsku pokrenuo nagađanja o tajanstvenom projektu

John Malkovich ovih je dana ponovno u Zagrebu, gdje se susreo s državnim vrhom, a prema nekim neslužbenim informacijama, postoji još jedan razlog dolaska u Hrvatsku
Slavni američki glumac hrvatskih korijena ponovno je stigao u Hrvatsku, a ovaj put njegov je dolazak uključivao i posjet Banskim dvorima.
Ondje se susreo s premijerom Andrejem Plenkovićem i predstavnicima Vlade, a susret je objavljen i na društvenim mrežama. Premijer je pritom istaknuo da Malkovich o Hrvatskoj govori s puno simpatija te da dobro poznaje njezinu povijest i okolnosti.
'Drago mi je da on s toliko životnog iskustva, takvom zrelošću, takvim simpatijama govori o Hrvatskoj, vidi Hrvatsku i prati što se zbiva. Nije, naravno, prvi put da je bio. On je dolazio i '91. godine u puno zahtjevnijim okolnostima, kada je bilo biti ili ne biti za Hrvatsku', rekao je Andrej Plenković za Dnevnik Nove TV.
Snima promotivni spot?
Malkovich je tijekom boravka viđen i u središtu Zagreba, a prema informacijama Dnevnika Nove TV, razlog njegova dolaska povezan je sa snimanjem promotivnog spota za hrvatski turizam.
Detalji projekta zasad nisu poznati i još se drže podalje od javnosti, no dolazak glumca takvog međunarodnog ugleda već je izazvao ogroman interes.
Malkovich je tijekom karijere ostvario niz zapaženih filmskih i kazališnih uloga, a u Hrvatskoj je boravio više puta, i privatno i poslovno. Njegovi su korijeni vezani uz Ozalj, odakle su njegovi preci emigrirali u Sjedinjene Države.
Ako se potvrdi da sudjeluje u promociji hrvatskog turizma, bit će to još jedna uloga u kojoj će se holivudska zvijezda povezati sa zemljom svojih predaka.
Inače, Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'. Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.