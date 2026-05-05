DOBIO I DRŽAVLJANSTVO

Dolazak Johna Malkovich u Hrvatsku pokrenuo nagađanja o tajanstvenom projektu

E. K.

05.05.2026 u 21:38

John Malkovich
John Malkovich Izvor: EPA / Autor: Stringer
John Malkovich ovih je dana ponovno u Zagrebu, gdje se susreo s državnim vrhom, a prema nekim neslužbenim informacijama, postoji još jedan razlog dolaska u Hrvatsku

John Malkovich ponovno stigao u Hrvatsku, a razlog njegova dolaska još se skriva, piše Dnevnik.hr.

Slavni američki glumac hrvatskih korijena ponovno je stigao u Hrvatsku, a ovaj put njegov je dolazak uključivao i posjet Banskim dvorima.

Ondje se susreo s premijerom Andrejem Plenkovićem i predstavnicima Vlade, a susret je objavljen i na društvenim mrežama. Premijer je pritom istaknuo da Malkovich o Hrvatskoj govori s puno simpatija te da dobro poznaje njezinu povijest i okolnosti.

'Drago mi je da on s toliko životnog iskustva, takvom zrelošću, takvim simpatijama govori o Hrvatskoj, vidi Hrvatsku i prati što se zbiva. Nije, naravno, prvi put da je bio. On je dolazio i '91. godine u puno zahtjevnijim okolnostima, kada je bilo biti ili ne biti za Hrvatsku', rekao je Andrej Plenković za Dnevnik Nove TV.

Snima promotivni spot?

Malkovich je tijekom boravka viđen i u središtu Zagreba, a prema informacijama Dnevnika Nove TV, razlog njegova dolaska povezan je sa snimanjem promotivnog spota za hrvatski turizam.

Detalji projekta zasad nisu poznati i još se drže podalje od javnosti, no dolazak glumca takvog međunarodnog ugleda već je izazvao ogroman interes.

Malkovich je tijekom karijere ostvario niz zapaženih filmskih i kazališnih uloga, a u Hrvatskoj je boravio više puta, i privatno i poslovno. Njegovi su korijeni vezani uz Ozalj, odakle su njegovi preci emigrirali u Sjedinjene Države.

Ako se potvrdi da sudjeluje u promociji hrvatskog turizma, bit će to još jedna uloga u kojoj će se holivudska zvijezda povezati sa zemljom svojih predaka.

Inače, Malkovich je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca i igrao je u više od 70 filmova. Među ostalima, u 'Poljima smrti', 'Carstvu sunca', 'Opasnim vezama', 'Na vatrenoj liniji' i 'Biti John Malkovich'. Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama. Dvaput je nominiran za Oscara, a triput za Zlatni globus.

