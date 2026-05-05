Dolazak Johna Malkovich u Hrvatsku pokrenuo nagađanja o tajanstvenom projektu

John Malkovich ponovno stigao u Hrvatsku, a razlog njegova dolaska još se skriva, piše Dnevnik.hr .

Slavni američki glumac hrvatskih korijena ponovno je stigao u Hrvatsku, a ovaj put njegov je dolazak uključivao i posjet Banskim dvorima.

Ondje se susreo s premijerom Andrejem Plenkovićem i predstavnicima Vlade, a susret je objavljen i na društvenim mrežama. Premijer je pritom istaknuo da Malkovich o Hrvatskoj govori s puno simpatija te da dobro poznaje njezinu povijest i okolnosti.

'Drago mi je da on s toliko životnog iskustva, takvom zrelošću, takvim simpatijama govori o Hrvatskoj, vidi Hrvatsku i prati što se zbiva. Nije, naravno, prvi put da je bio. On je dolazio i '91. godine u puno zahtjevnijim okolnostima, kada je bilo biti ili ne biti za Hrvatsku', rekao je Andrej Plenković za Dnevnik Nove TV.

Snima promotivni spot?

Malkovich je tijekom boravka viđen i u središtu Zagreba, a prema informacijama Dnevnika Nove TV, razlog njegova dolaska povezan je sa snimanjem promotivnog spota za hrvatski turizam.