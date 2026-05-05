Peco zapjevao u Lisinskom, a iz publike ga je pratila Silvia Dvornik

Silvia Dvornik privukla je pozornost dolaskom na koncert 4 Tenora u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, gdje je nastupio i njezin partner Marko Pecotić Peco .

Pecotić je jedan od članova 4 Tenora , uz Đanija Stipaničeva, Vladimira Garića i Filipa Hozjaka . Sastav ove godine obilježava deset godina zajedničke glazbene priče, a Lisinski pritom ima posebno mjesto u njihovoj karijeri jer su ondje 2016. ostvarili jedan od nastupa koji je označio početak njihova zajedničkog puta.

Lisinski kao mjesto velikog jubileja

Koncerti pod nazivom '10 godina s vama' zamišljeni su kao proslava desetljeća rada 4 Tenora, a program uključuje talijanske kancone, arije, domaće i svjetske evergreene te pjesme po kojima ih publika najviše prepoznaje. Zbog velikog interesa publike, nakon rasprodanih termina u Lisinskom otvoreni su i dodatni datumi, što potvrđuje da ovaj vokalni sastav i dalje ima snažnu bazu obožavatelja.

Pecotić, kojeg publika dobro poznaje i kao Peca, već godinama gradi karijeru kroz solo nastupe i rad s 4 Tenora, a njegova veza sa Silvijom Dvornik od početka je izazivala velik interes javnosti. Pjevač je 2022. potvrdio da je u vezi s Dvornik, tada svojom pratećom pjevačicom, nakon što se razišao od supruge Irene.

Njihov odnos tada se našao pod povećalom javnosti, no Silvia i Marko ostali su zajedno. Dvornik se i ranije pojavljivala na njegovim nastupima te dijelila trenutke podrške, a mediji su posljednjih godina bilježili i njihova zajednička pojavljivanja i nastupe.

Dolazak u Lisinski zato se može čitati kao još jedan javni znak podrške partneru, ali i kao nastavak njihove zajedničke priče koja je, unatoč velikoj medijskoj pažnji, ostala dio domaće showbiz scene. Dok su 4 Tenora slavili važnu obljetnicu pred zagrebačkom publikom, Silvia je iz publike pratila večer koja za Pecotića ima i profesionalnu i osobnu težinu.