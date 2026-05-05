Otkriven uzrok smrti zvijezde serije 'Buffy': Imao je samo 54 godine

Ured mrtvozornika okruga Putnam objavio je da je glumac Nicholas Brendon preminuo prirodnom smrću, piše People. Prema izvješću mrtvozornika Todda Zeinera , uzrok smrti bila je aterosklerotska i hipertenzivna kardiovaskularna bolest .

Nakon pregleda mjesta događaja, tijelo je prevezeno na obdukciju. Nalazi su pokazali da je glumac imao izrazito povećano srce, teško suženje desne koronarne arterije te umjereno suženje lijeve prednje silazne i lijeve cirkumfleksne arterije. Utvrđeni su i akutna upala pluća te upala tankog crijeva. Mrtvozornik je naveo da je upala tankog crijeva najvjerojatnije bila posljedica ishemijskih promjena povezanih s kardiogenim šokom .

'Žalio se na bol u prsima. Preporučila mu je odlazak u bolnicu, ali je odbio', napisao je Zeiner. Dodao je da je Brendon bio dugogodišnji pušač te da je zbog nedavne operacije leđa bio nesklon odlasku u bolnicu. Fortier je također rekla da je Brendon prije nekoliko godina imao srčani udar, ali je tada odbio daljnje liječenje.

Prema izvješću, u Brendonovom domu bila je njegova dugogodišnja prijateljica Theresa Fortier , koja je nazvala hitnu pomoć. Rekla je da je glumac imao uporan kašalj i da se sam liječio lijekovima koji se mogu kupiti bez recepta.

Zeiner je naveo da policija na mjestu događaja nije pronašla znakove nasilne smrti . 'Nije bilo očitih znakova kaznenog djela, a ništa nije izgledalo pomaknuto ili narušeno', stoji u izvješću.

Kao pridonoseći faktori navedeni su akutna upala pluća i ranije preboljeni infarkt miokarda . U izvješću se dodaje da je neposredni mehanizam smrti bilo 90-postotno začepljenje desne koronarne arterije.

Američka udruga za srce aterosklerotsku kardiovaskularnu bolest opisuje kao nakupljanje plaka u stijenkama arterija, a riječ je o jednom od vodećih uzroka smrti u svijetu. U videima koje je Brendon snimio na stražnjoj terasi svog doma prije smrti, mrtvozornik je primijetio da je glumac snažno kašljao i imao promukao glas. Ti su snimci, prema Zeineru, pružili dodatnu sliku njegova narušenog zdravstvenog stanja.

Obitelj se oprostila dirljivom porukom

Vijest o Brendonovoj smrti objavljena je 20. ožujka na njegovu službenom Instagram profilu. Imao je samo 54 godine.

'S velikom tugom javljamo da je preminuo naš brat i sin Nicholas Brendon. Preminuo je u snu prirodnom smrću', poručila je njegova obitelj.

Dodali su da su ga mnogi pamtili po ulogama koje je odigrao, ali da je posljednjih godina pronašao novu strast u slikanju i umjetnosti.

'Oni koji su ga doista poznavali razumjeli su da je njegova umjetnost bila jedan od najčišćih odraza onoga tko je bio. Iako nije tajna da se Nicholas u prošlosti borio s problemima, uzimao je lijekove i bio na terapiji kako bi upravljao svojom dijagnozom te je u trenutku smrti bio optimističan u pogledu budućnosti. Naša obitelj moli za privatnost dok tugujemo za njim i slavimo život čovjeka koji je živio intenzivno, s maštom i srcem. Hvala svima koji su pokazali ljubav i podršku', stajalo je u obiteljskoj izjavi. Inače, Brendon se proslavio ulogom Xandera Harrisa u kultnoj seriji 'Buffy, ubojica vampira', u kojoj je glumio uz Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Charismu Carpenter i Davida Boreanaza.

Serija se prikazivala od 1997. do 2003. godine i stekla kultni status. Brendon se pojavljivao i u filmovima 'Unholy' i 'Coherence', a glumio je i u seriji 'Kitchen Confidential'.

Godinama prije smrti imao je zdravstvenih problema. U kolovozu 2022. bio je hospitaliziran nakon srčanog incidenta, odnosno tahikardije i aritmije. Godinu ranije njegov je predstavnik izjavio da se glumac suočavao s dubokim zdravstvenim problemima i jakom boli u razdoblju kada je bio optužen za kazneno djelo povezano s prijevarom pri dobivanju lijekova na recept.

U mjesecima prije smrti bio je uključen i u pravne sporove, među kojima je bila tužba iz prosinca 2025. zbog više od 120.000 dolara, povezana s navodno nedovršenim radovima na obnovi njegova doma.